Cambiamento Rai, il nuovo palinsesto sempre più vicino alla conferma. Sono state settimane di grandi cambiamenti tra addii e dimissioni di volti noti del mondo dello spettacolo e della televisione. Molti lo hanno definito un vero e proprio ‘terremoto’, che però oggi si avvicina sempre di più a un riassestamento definitivo in vista della prossima stagione di programmazione. Una data deciderà tutto definitivamente ed è quella del 7 luglio, quando cadrà la presentazione dei nuovi palinsesti. Nell’attesa, però, TvBlog ha riferito ha riferito la prima indiscrezione ‘bomba’ che tirerebbe in ballo tre volti noti del piccolo schermo.

Nuovo palinsesto Rai, l’indiscrezione tira in ballo tre volti noti del mondo della televisione. Dopo settimane di stravolgimenti, la linea comincia e ridefinirsi con maggiore chiarezza. E infatti la prossima stagione televisiva sulla Rai non poteva che andare incontro a un riordino, soprattutto dopo l’addio di Fabio Fazio e di Lucia Annunziata. Tre nomi iniziano ad alzare l’asticella delle aspettative nei telespettatori, e di questi tre nomi ne ha parlato un articolo di TvBlog.

Nuovo palinsesto Rai, l’indiscrezione tira in ballo tre volti noti del mondo della televisione: ecco di chi si tratta

Curiosi di scoprire i nomi protagonisti della prima indiscrezione? Ebbene, in attesa del 7 luglio, data che ufficializzerà il nuovo palinsesto, TvBlog ha lanciato la notizia che i nomi sono quelli di Simona Arrigoni, Roberto Poletti e Incoronata Boccia. Il primo verrebbe per così dire ‘strappato’ alla concorrenza, visto che ha spesso presenziato nel salotto televisivo di Barbara D’Urso. Secondo quanto riportato su TvBlog, per Poletti si prospetta la possibilità di condurre un programma su Rai 2 in seconda serata.

Per quanto riguarda Simona Arrigoni, reduce da La vita in diretta del 2019 in versione estiva, ha proseguito fino a ottenere la conduzione di 7 Gold in onda su Rai Uno. Un successo dunque a cui potrebbe aggiungersi, secondo quanto riferito su TvBlog, un secondo importante traguardo per la rete. I vertici potrebbero decidere di dare proprio a lei la conduzione di una trasmissione in pieno daytime.

In ultimo si passa al terzo nome protagonista dell’indiscrezione, quello di Incoronata Boccia che sembra sia la candidata numero uno a una promozione più che meritata, visto che il suo è tra i volti più apprezzati della Rai. La giornalista e caporedattrice ha dato prova di saper timonare Weekly, tramissione di successo che l’ha vista al fianco di Carolina Rey e Fabio Gallo. Ma voci di corridoio pensano che per Cora sia arrivato il momento di vestire il ruolo di vice del direttore Gian Marco Chiocci al Tg1. Non rimane che attendere che le indiscrezioni vengano confermate o smentite.