Beppe Convertini lascia Linea Verde, un volto nuovo al suo posto. Arrivano conferme sull’addio del popolare conduttore al programma di Rai1 che racconta l’agricoltura italiana e le sue eccellenze. TvBlog pochi giorni fa scriveva: “nessuna decisione ad oggi sarebbe stata presa in maniera ufficiale e definitiva, ma questa ipotesi appare al momento decisamente la più probabile”. Ora l’addio appare cosa certa e spunta fuori anche il nome del sostituto.

Qualche settimana fa si parlava di Angela Rafanelli che affianca Peppone Calabrese nella versione estiva di Linea Verde. In molti hanno protestato per questo cambio nel programma della domenica che è uno dei più seguiti. Ma ormai sembra tutto fatto. Beppe Convertini prenderà il posto di Tiberio Timperi a UnoMattina in Famiglia, al fianco di Monica Setta e Ingrid Muccitelli. Timperi, invece, sarà alla guida de I Fatti Vostri, al posto di Salvo Sottile.

Leggi anche: “Fuori anche Beppe Convertini”. Rai, ancora caos: la decisione sul conduttore scatena le proteste





Beppe Convertini via da Linea Verde, chi arriva al suo posto

Come riporta Davide Maggio sarà Livio Beshir a sostituire Beppe Convertini a Linea Verde. L’attore e conduttore è anche un apprezzato autore tv, ha scritto ad esempio “Detto tra noi” su TV2000 e “Almanacco” su Rai2. Recentemente lo abbiamo visto alla conduzione di “Star bene”, il rotocalco trasmesso l’anno scorso da Rai2. Dopo le numerose esperienze in film come “ACAB” e “House of Gucci” la Rai ha deciso di puntare su di lui per guidare Linea Verde al fianco di Peppone Calabrese.

Continua dunque il processo di cambiamento in Rai. Dopo gli addii di Fabio Fazio e Lucia Annunziata arrivano le conferme. Filtrano buone notizie per alcuni programmi importanti come Tale e quale show e Ballando con le Stelle, che dovrebbero restare al loro posto. Stesso discorso per Mara Venier e Domenica In di Mara Venier. Pino Insegno, invece, sostituirà Flavio Insinna a “L’Eredità“.

Ma le indiscrezioni sul nuovo palinsesto della Rai non sono finite. Una riguarda, ad esempio, Serena Bortone. La conduttrice potrebbe salutare “Oggi è un altro giorno” anche se non è ancora chiaro chi arriverà al suo posto. Sembrano invece certi della riconferma Fiorello a “Viva Rai 2” e Alberto Matano a “La vita in diretta” e novità potrebbero riguardare.

“La faccia completamente distrutta”. Paura per Beppe Convertini, grave incidente e intervento