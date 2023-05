Notizia choc per i fan del conduttore italiano, si è saputo tutto nelle ultime ore. Apprensione alle stelle dopo aver appreso dell’incidente che ha costretto il volto della tv italiana a un ricovero e alla delicata operazione in seguito alle ferite riportate dopo il sinistro. Fortunatamente il diretto interessato ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute: “Ecco che ti succede quando sei in moto e un’auto ti taglia la strada”, ha scritto sui social mostrandosi con il volto coperto dalle bende post-intervento. Poi ovviamente i dovuti ringraziamenti rivolti allo staff medico.

Incidente in moto per Beppe Convertini. Si è saputo a distanza di due giorni dal sinistro che ha visto coinvolto il noto conduttore televisivo ricoverato e operato presso il San Filippo Neri. Dopo ore di apprensione, Beppe Convertini ha aggiornato i fan rendendo nota la buona riuscita dell’intervento, per poi ringraziare i medici: “Grazie al dottor Scopelliti e al personale dell’ospedale il mio naso e occhio sono tornati al loro posto. In queste settimane ho lavorato nonostante la faccia completamente distrutta”.

Leggi anche: Grande spavento per Beppe Convertini, coinvolto in un incidente





Incidente in moto per Beppe Convertini: le foto dopo la delicata operazione in ospedale

Beppe Convertini nello stesso messaggio aggiunge: “Occhio nero, naso rotto, punti di sutura. Naturalmente per il senso del dovere inculcatomi in famiglia e nella mia amata Puglia. I valori antichi delle nostre nonne e dei nostri nonni: la famiglia, il lavoro, il rispetto, appunto il senso del dovere. Infatti mi avete visto con gli occhiali da vista a tentare di coprire registrando Linea Verde, uno spot e altri lavori”. Ovviamente dopo il delicato intervento, per Beppe Convertini non può che arrivare un momento di riposo e di recupero delle energie necessarie per affrontare gli impegni lavorativi e la vita di tutti i giorni.

“Mi sono fermato per qualche giorno perché non potevo fare altrimenti e mi sono operato. In ospedale si fanno tanti incontri con persone che stanno soffrendo realmente e necessitano di aiuto. Almeno ricordiamoci di regalare un sorriso, la terapia più importante assieme alla preghiera”. E non è la prima volta per Beppe Convertini. Correva il mese di luglio del 2022 quando il conduttore ha reso noti tutti i dettagli di un altro incidente che lo ha visto coinvolto.

A parlarne lui stesso nel corso di un’intervista per Diva e Donna: “Sono caduto dopo che un’auto mi ha tagliato la strada: sono rimasto illeso grazie a Dio e a San Pio, al quale sono devoto”, ha raccontato Beppe Convertini. Anche in quella occasione, il conduttore si trovava alla guida della sua moto quando una macchina gli ha tagliato la strada. Ma in quel caso, nessuna grave ferita riportata, se non qualche graffio a braccia e gambe.