Paura per Beppe Convertini, coinvolto nei giorni scorsi in un incidente. L’attore e conduttore Rai è in tv con la seconda stagione di “Azzurro – Storie di Mare”, il programma delle domeniche estive di Rai1 che lo scorso anno ha avuto un ottimo successo. È un viaggio alla scoperta del mare, difendendolo quotidianamente da ogni forma di inquinamento.

Inoltre il format è stato premiato rispetto all’edizione 2021: le puntate sono raddoppiate, da quattro a otto, tre delle quali dedicate alla Campania, con Procida, Ischia e Pozzuoli. Ma tornando all’incidente il presentatore 51enne ha raccontato i dettagli in un’intervista rilasciata al magazine Diva e Donna.





Beppe Convertini incidente: “Mi ha salvato Padre Pio”

“Sono caduto dopo che un’auto mi ha tagliato la strada: sono rimasto illeso grazie a Dio e a San Pio, al quale sono devoto”, ha raccontato Beppe Convertini sull’incidente in moto avvenuto nei giorni scorsi a Roma, dove vive. Stava andando dal suo barbiere di fiducia quando all’improvviso un’auto gli ha tagliato la strada.

L’automobilista ha svoltato prendendo una strada in senso vietato, ha raccontato Beppe Convertini, che non è riuscito a frenare in tempo ed è caduto ma per fortuna non ha subito alcuna conseguenza. È uscito illeso dall’impatto, a parte qualche graffio su braccia e gambe. Non è stato necessario neppure chiamare un’ambulanza dopo l’incidente.

Anche la donna che guidava l’auto non si è fatta nulla e si è scusata più volte con il conduttore Rai. Ma “lo spavento è stato notevole. Quella è una strada che faccio spesso e sono un guidatore attento, quindi mi ha scosso nel profondo avere un incidente nonostante tutta l’attenzione che metto alla guida. Ne sono uscito illeso e ringrazio Dio e Padre Pio a cui sono molto devoto”. “È una devozione di famiglia quella a San Pio, è un valore che mi porto dentro. Devo tutto a mia madre, ho un rapporto speciale con lei”, ha concluso.

