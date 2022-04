In quest’ultimo periodo Elisa Isoardi è tornata nuovamente protagonista sui giornali. Infatti, il suo nome è stato lontano dal mondo della televisione per diverso tempo, ma ora le cose sembrano che stiano per cambiare repentinamente e il suo futuro si preannuncia davvero straordinario. Sul magazine ‘Oggi’ è emersa una novità importantissima sulla conduttrice televisiva e il pubblico spera davvero che queste voci siano più che vere. Per poterla ammirare di nuovo nel piccolo schermo.

Già nei giorni scorsi era venuto fuori che Elisa Isoardi abbia effettuato un colloquio con il responsabile della fascia del DayTime della Rai Antonio Di Bella per una trasmissione che dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) essere trasmesso il prossimo autunno. Dunque, il periodo di pausa potrebbe essere davvero terminato. Almeno stando a quanto aveva scritto ‘Dagospia’. E ora sono arrivate altre conferme, con l’aggiunta di interessanti dettagli sempre più precisi.





Elisa Isoardi ritorna in tv: “Condurrà Linea Verde con Convertini”

Elisa Isoardi l’abbiamo apprezzata recentemente esclusivamente a ‘L’Isola dei Famosi’ come concorrente e a ‘Ballando con le stelle’ col medesimo ruolo. Poi è stata invitata a ‘Domenica In’ e a ‘La vita in diretta’, ma tutti stanno solamente aspettando il suo ritorno come presentatrice. E la Rai avrebbe ormai rotto definitivamente gli indugi e sarebbe pronta ad affidarle una trasmissione significativa. Insieme a lei lavorerebbe un collega di tutto rispetto, che la supporterebbe notevolmente.

Stando ad ‘Oggi’, Elisa Isoardi potrebbe essere la co-conduttrice di ‘Linea Verde’, il programma presentato dal collega Beppe Convertini: “Pare che sia in prima fila per affiancare il popolare presentatore per co-condurre la longeva trasmissione della domenica mattina della rete ammiraglia del servizio pubblico”. Il giornalista Alberto Dandolo ha aggiunto: “L’ex fidanzata di Matteo Salvini avrebbe inoltre dovuto condurre su Rai 2 lo storico programma Check-Up”. Ma poi non se n’era fatto più nulla.

‘Linea Verde’ è una trasmissione che si occupa del territorio della nostra nazione, dell’agricoltura, della biodiversità e delle eccellenze agroalimentari. Elisa Isoardi lo ha già condotto nella stagione televisiva 2010-2011 e poi nel 2011 ha presentato anche ‘Linea Verde Estate’. Non resta che aspettare ulteriori novità per capire se questa trattativa possa davvero andare in porto per la gioia del suo numeroso pubblico, che la apprezzerebbe nuovamente sulla Rai.

