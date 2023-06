“Finisce qui”. Rai, nuovo terremoto: il conduttore lascia il programma. L’annuncio in diretta

Ultimo terremoto in Rai è arrivato questa mattina, durante la diretta il conduttore ha annunciato il suo addio al termine della puntata. “Siamo al termine di questa stagione fortunata in termini di ascolti e critica. Termina qui questa edizione e anche per me poi, in particolare, è l’ultima dopo 26. Insomma, è diventata una sorta di seconda casa. Io vi ringrazio per averci sempre accolti, Ringrazio chi mi ha dato la possibilità di essere qui e di andare anche a toccare altre corde di questa magnifica chitarra che è la Rai”.

Per il conduttore un dolore, che tra l’altro non nasconde, ma i lui c’è già la voglia di ripartire: il suo viaggio televisivo proseguirà altrove, ma sempre in Rai. Per lui, infatti, si aprono le porte de I Fatti Vostri che, a gran sorpresa, è rimasto orfano di Salvo Sottile. Ha spiegato infatti: “Ringrazio voi Ingrid Muccitelli e Monica Setta. E questa squadra che ritroverò sempre in questo studio per I Fatti Vostri.





Unomattina, Tibero Timperi lascia la guida del programma

Lui è Tiberio Timperi finito, solo una domenica fa, dentro una polemica per la sua lite con Gianni Ippoliti in diretta. Lite che aveva fatto il giro della rete con Gianni Ippoliti che aveva commentato ad Adnkronos: “Sono anni che si verificano questi episodi: ogni volta che io parlo sbuffa, mi chiede ‘ma dobbiamo proprio parlarne?’, guarda l’orologio. Ma perché? Io vorrei solo essere messo nella condizione di poter fare il mio lavoro, non è possibile lavorare in queste condizioni”.

Poi era stato il Codacons ad attaccare Timperi, Fanpage riportava il comunicato contro il conduttore: “Da Timperi oggi è arrivato un esempio di cattiva televisione, un episodio che si aggiunge al caso della bestemmia pronunciata anni fa dal giornalista dagli schermi Rai e che portò, dopo una denuncia del Codacons, ad una sanzione di 25mila euro nei confronti della rete”.

Come finirà non si sa intanto Tiberio Timperi si prepara alla nuova avventura dopo i successi degli ultimi anni, nel 2018 ha guidato La Vita in Diretta (2018) al posto di Marco Liorni, coadiuvato da Francesca Fialdini. Da settembre 2019 Timperi ritorna alla conduzione di Unomattina in famiglia insieme a Monica Setta e, dal 2021, anche con Ingrid Muccitelli.