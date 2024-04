Non c’è già pace per Vladimir Luxuria. Una brutta notizia ha travolto l’Isola dei Famosi dopo la puntata in diretta di lunedì 15 aprile. Nel corso dell’appuntamento col reality show c’è stata l’eliminazione di Luce Caponegro, oltre all’infortunio di Marina Suma. Inoltre, è stato riferito che pure Edoardo Franco ha contratto il Covid ed è in isolamento assieme ad Aras Senol.

Ma Vladimir Luxuria deve adesso far fronte ad una situazione preoccupante. Non si aspettava che potessero esserci questi problemi con l’Isola dei Famosi già dopo appena una settimana dal suo inizio. Ma è arrivata una comunicazione che non può farla stare tranquilla. E anche gli stessi vertici Mediaset potrebbero farle notare questa problematica.

Vladimir Luxuria, brutta notizia dopo la terza puntata dell’Isola dei Famosi

Archiviata la terza puntata del programma di Canale 5, Vladimir Luxuria si è risvegliata nella giornata del 16 aprile con una pessima notizia. L’Isola dei Famosi non ha ottenuto infatti il risalto necessario e ora si starebbe prospettando una situazione clamorosa ed inaspettata. Con Pier Silvio Berlusconi che potrebbe correre ai ripari per evitare una catastrofe televisiva.

A rivelare tutto è stata l’influencer Deianira Marzano, che ha riportato gli ascolti televisivi. Infatti, la fiction di Rai1 Il Clandestino con Edoardo Leo ha conquistato 3 milioni e 304milaa telespettatori con share del 18,2%. Ancora un risultato non positivo invece per l’Isola, che si è fermata a 2 milioni e 376mila telespettatori e share che non è andato oltre il 17,4%.

E quindi la Marzano ha commentato: “Isola ancora in calo (ovviamente). Si va verso la chiusura?“. Secondo l’esperta di gossip e tv Vladimir Luxuria potrebbe finire prima del previsto questa edizione a causa degli scarsi risultati.