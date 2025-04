Helena Prestes, scoppia la polemica dopo l’ultimo gesto. L’ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini ha acceso i riflettori su un fenomeno sempre più discusso: la presenza invadente e talvolta tossica dei fandom nati attorno ai concorrenti. Da una parte, questi gruppi di sostenitori vengono accusati di idolatrare eccessivamente i gieffini; dall’altra, di riversare su di loro odio gratuito e sproporzionato. In entrambi i casi, il risultato sarebbe quello di influenzare negativamente i televoti e, di conseguenza, l’andamento del Grande Fratello.

Non si tratta però di una novità assoluta. Da anni, infatti, è comune che attorno agli inquilini della Casa si creino fanbase estremamente attive, in particolare quando si formano delle coppie. Alcuni gesti compiuti da questi fan vanno ben oltre il semplice supporto social: tra regali costosi e iniziative clamorose, il confine tra affetto e idolatria si fa sempre più sottile.

Il gesto di Helena che ha scatentato le critiche

Un esempio recente è quello che riguarda Zeudi Di Palma, classificatasi quinta al termine del programma. I suoi sostenitori, dispiaciuti per la mancata vittoria, hanno avviato una raccolta fondi con l’obiettivo di regalarle simbolicamente i 50mila euro del montepremi finale. Alla fine, non solo è stata raggiunta la cifra, ma è stata addirittura superata. Situazione diversa per gli “Shailenzo”, la coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I fan della coppia avevano lanciato una raccolta fondi per permettere loro un viaggio in Kenya. Tuttavia, l’iniziativa è stata interrotta bruscamente quando l’ex velina ha annunciato in diretta la fine della relazione.

Dalla conclusione del reality, numerosi ex concorrenti sono stati letteralmente sommersi di regali da parte dei loro fan. Tra coloro che hanno conquistato più seguito c’è sicuramente Helena Prestes, una delle protagoniste indiscusse dell’edizione. La modella brasiliana ha mostrato di apprezzare molto questi segni di affetto, tanto da decidere di pubblicare un indirizzo specifico sul suo canale Instagram, invitando i fan a inviare lì i loro doni.

Un gesto che, inevitabilmente, ha scatenato una nuova ondata di polemiche. In molti si sono chiesti se sia davvero opportuno accettare apertamente regali dai fan, anziché indirizzarli verso iniziative solidali o benefiche. A fronte delle critiche, Helena ha voluto chiarire le sue intenzioni con un messaggio rivolto direttamente al suo pubblico.

“Buongiorno tigres. Ho creato questo indirizzo perché me lo avete chiesto e l’ho fatto con il cuore. Non sono abituata a ricevere regali così belli e pieni d’affetto, alcuni regali veramente utili diciamo e… mi avete davvero emozionata. È tutto nuovo per me, ma dopo tanta insistenza e un po’ di coraggio, ho deciso di accogliere questo amore. Non vedo l’ora di passare a ritirare i regali e mostrarvi la mia gratitudine, come meritate. Grazie di cuore, davvero”. E voi, cosa ne pensate?

