Quanto guadagna il vincitore dell’Isola dei Famosi? Le prime indiscrezioni parlano di una cifra niente male. A poche ore dalla finale la tensione in Honduras sta salendo alle stelle. Solo ieri Lory Del Santo aveva mosso pesanti critiche alla produzione (e indirettamente a Ilary Blasi) su alcuni aspetti che sarebbero stati pilotati: tra questi le eliminazioni. Lory ha parlato di una vera e propria lista, coi nomi da eliminare: “C’erano Laura Maddaloni e Clemente Russo, i primi da eliminare, però devo dire che loro due erano comunque dei personaggi controversi”.



“Quindi ci stava che ci fosse una lotta fra di loro. Ma contro Nick, onestamente io stavo male per lui quando lo insultavano. Sono stata male anche per Gennaro. Gli attacchi di Carmen contro Gennaro sono stati i più falsi”, ha continuato amareggiata la concorrente. Critiche al gioco erano arrivata anche da Guendalina Tavassi che non aveva gradito alcuni aspetti.





Quanto guadagna il vincitore dell’Isola dei Famosi? La cifra sul piatto



Tra cui l’eliminazione del fratello e la durata estesa oltre le previsioni. “Sarebbe rimasto se gliene avessero dato la possibilità. È stato bruttissimo vederlo andare via. Sognavamo un podio con lui, Nicolas e Carmen, non con persone che sono arrivate ieri. Non la trovo giusta questa finale. Prima me ne vado io perché prolungano il gioco e non posso restare, poi anche mio fratello è costretto ad andarsene”. Insomma, un reality falsato. (Leggi anche “La verità? Vi accontento”. Isola dei Famosi, Clemente Russo mette nei guai su Nicolas Vaporidis)



Ora che la finale è questione di ore esce fuori anche il nome del favorito. Snai, Sisal e Planet Win danno Nicolas Vaporidis vincente. Dietro a Vaporidis spicca Carmen Di Pietro. Staccatissimi tutti gli altri concorrenti: la De Vitis è data a 10.00 dalla Snai, addirittura 20 dalla Sisal e a 11 da Planet Win. Daffrè è quotato a 10.00, 16.00 e 11.00. Luciani è dato a 15.00, 12.00, 15.00 mentre la Henger a 15.00, 25.00, 16.00.



E mentre i nomi circolano, circola anche il montepremi che dovrebbe corrispondere a 100 mila euro. La stessa cifra infatti era stata vinta lo scorso anno da Awed, che si era aggiudicato il primo posto per l’edizione 2021. Anche in quel caso, metà della cifra era stata devoluta in beneficienza, dunque è molto probabile che anche quest’anno 50mila euro saranno donati, mentre gli altri 50 mila spetteranno al vincitore.

