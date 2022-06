L’Isola dei Famosi si sta per concludere. Dopo 98 giorni di permanenza in Honduras per i naufraghi è tempo di tornare a casa. Uno di loro si aggiudicherà la vittoria del reality condotto da Ilary Blasi: Il montepremi finale dovrebbe corrispondere a 100 mila euro. La stessa cifra infatti era stata vinta lo scorso anno da Awed, che si era aggiudicato il primo posto per l’edizione 2021.

Sono sei i naufraghi che si contendono il successo: si tratta di Luca Daffrè, Nick Luciani, Carmen Di Pietro, Mercedesz Henger, Nicolas Vaporidis e Marialaura De Vitis. Per il secondo anno di seguito, la vittoria verrà decretata non in studio, ma direttamente dall’Honduras. Le ultime ore sull’Isola, sono state all’insegna dell’allegria. Mentre Nick Luciani teneva il tempo e Mercedesz Henger dava istruzioni, Carmen Di Pietro e Luca Daffré si sono scatenati sulle note de “Il valzer del moscerino”, canzone che nel 1968, una piccola Cristina D’Avena portò allo Zecchino d’Oro classificandosi terza.





Isola dei Famosi ultimo desiderio dei naufraghi: pizza e patatine

Alcuni naufraghi, però, hanno voluto esprimere un ultimo desiderio. Carmen Di Pietro, Marialaura De Vitis e Mercedesz Henger si sono concesse una delle loro ultime chiacchierate sulla spiaggia. Marialaura si è detta speranzosa che venga realizzato il loro desiderio: “Speriamo che lo Spirito dell’Isola, prima di andare in letargo, ci porti la pizza con le patatine fritte che avevamo chiesto… per fare la cena finale”.

Carmen Di Pietro ha aggiunto che andrebbe bene qualsiasi piatto: “Anche le polpette o gli spaghetti, sarebbero proprio buoni”. Mercedesz Henger ha votato per la pizza: “Gli spaghetti te li sei già magnati 800 volte”. Carmen Di Pietro è apparsa disponibile a trattare: “Una teglia di patate a testa”. La figlia di Eva Henger ha concluso, tentando la carta della sviolinata: “Io credo nello spirito dell’isola e nella sua benevolenza”.

Durante la finale del 27 giugno il pubblico potrà accogliere Edoardo Tavassi, il concorrente che per molti è il vincitore di questa edizione. Lui che con la sua ironia, i suoi scherzi e la sua risata ha conquistato tutti e sull’isola, in Honduras, ha stretto legami che si porterà anche in Italia, soprattutto con l’amico fraterno Nicolas e Carmen Di Pietro. Edoardo Tavassi ha dovuto abbandonare il gioco, nel corso della semifinale, per un problema al ginocchio.