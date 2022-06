Quanto guadagna Stefano De Martino. Dopo il debutto nella scuola di Amici nella categoria ballo, la storia d’amore con la compagna di classe Emma Marrone e il matrimonio con Belen Rodriguez, l’ex ballerino della scuola di Maria De Filippi è diventato uno dei volti più amati della televisione italiana.

Negli anni l’ex ballerino si è guadagnato sempre più ampio favore di pubblico e notorietà ed è approdato in Rai per condurre diversi programmi. Tra questi Made in Sud, La Notte della Taranta, il Festival di Castrocaro nel 2019 e nel 2022 Stasera tutto è possibile insieme a Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia.





Quanto guadagna Stefano De Martino: il prezzo per una serata in discoteca

Sempre nel 2022 Maria De Filippi lo richiama al serale di Amici nella veste di giurato insieme a Emanuele Filiberto e Stash dei The Kolors, ma nel frattempo Stefano De Martino guadagna anche grazie ad altri lavori. Il marito di Belen Rodriguez è infatti modello e collabora con diversi marchi di moda, è il volto di diverse campagne pubblicitarie e non disdegna le sponsorizzazioni sui suoi account social, dove è seguito da milioni di follower, e le serate in discoteca come deejay.

Ma quanto guadagna Stefano De Martino per una serata in discoteca? A svelare l’indiscrezione è il sito Pipol tv, il marito di Belen Rodriguez (i due sono tornati insieme dopo la fine della relazione della showgirl argentina con Antonino Spinalbese, padre di Luna Marì) prenderebbe “una cifra da capogiro”, scrive Pipol Tv: 15mila euro per un’ora di djset.

Quanto guadagna Stefano De Martino – “Una cifra da capogiro quella da spendere per avere Stefano De Martino in console per una serata. – si legge su Pipol Tv – Esattamente quindici mila euro per un’ora di musica e nessuna pubblicità o stories sul profilo del talent. Pare che il suo manager Beppe Caschetto non ami il mix tra il lavoro in tv (che vede Stefano come uno tra i migliori volti emergenti nel panorama italiano) con il mondo della notte. Però la notte piace a tutti e a Stefano piace suonare. Troverà il giusto compresso?”.

