Notizia meravigliosa per Stefano De Martino, pronto ad immergersi in un nuovo progetto. E per lui si tratterà della prima esperienza in questo campo, infatti nonostante abbia dimostrato qualità professionali eccelse in diversi ambiti, non si era mai reso protagonista di ciò e quindi sarà una novità assoluta per il giudice di Amici 21. A dare la notizia è stato lui stesso con un messaggio pubblicato sul social network Instagram, dove ha pubblicato un filmato e rivelato qualche interessante dettaglio.

Di Stefano De Martino non si è parlato solo del nuovo progetto, infatti alcuni giorni fa a Le Iene Belen Rodriguez ha ammesso di aver pensato di essere stata tradita, ma ha anche aggiunto di non averlo mai scoperto. “Se tutti abbiamo avuto il dubbio di essere cornuti? Certo e non soltanto il dubbio aggiungo. Diciamo che non l’ho mai scoperto seriamente“, ha confessato la modella argentina. Ma ora, tornando al ballerino e conduttore televisivo, ecco che è uscita fuori una news bomba.





Stefano De Martino, nuovo progetto: “Esordio al cinema”

Stefano De Martino col suo nuovo progetto sta facendo impazzire di gioia i suoi seguaci. Infatti, nemmeno il tempo di annunciare tutto che sul web è esploso il putiferio, ma in positivo. Un vero e proprio plebiscito nei suoi confronti e questo non gli potrà che fare piacere. Infatti, grazie a questo incredibile interesse, potrà ottenere grandiosi risultati tra meno di un mese. Sì, perché la novità avverrà agli inizi del mese di giugno, quindi i suoi ammiratori hanno già fatto partire il conto alla rovescia.

Dunque, Stefano De Martino farà il suo esordio assoluto nel mondo del cinema. Nel suo post Instagram, ha infatti scritto come didascalia: “Cosa può andare storto nei preparativi di un matrimonio? Tutto! Dal 9 giugno, solo al cinema Il giorno più bello”. Quindi, si tratta di un film che sarà proiettato nel grande schermo. Insieme a lui, come rivelato dal sito 361 Magazine, ci saranno gli attori Violante Placido, Paolo Kessisoglu e Luca Bizzarri nonché il cantante de Lo Stato Sociale, Lodovico Guenzi.

Queste le reazioni dei follower di Stefano De Martino: “Il cast è super”, “Ora bisogna andare subito al cinema”, “Allora si va a vederlo”, “Non vedo l’ora di andare al cinema”, “Wow, che figata!”, “Ma come fai ad esistere?”. E ancora: “Ahhh, che notiziona!”, “Non ci posso credere”, “Sorpresona, sta andando tutto bene. Tu hai talento in tutto e non dovrai mai dimenticarlo”.

