Stefano De Martino e Andrea Delogu, la notizia corre veloce sul web. L’ex ballerino non ha certo messo un freno alla propria scalata verso il successo e come spesso accade nel mondo dello spettacolo e della televisione, le strade possono rivelarsi diverse e del tutto inaspettate. Per Stefano De Martino la novità si preannuncia stimolante.

Un debutto decisamente significativo alla guida del timone di Made in Sud. Stefano De Martino non ha di certo accantonato del tutto la passione della danza, pur ampliando i suoi orizzonti professionali. Dopo Stasera Tutto è Possibile, Bar Stella, la Notte della Taranta e il Festival di Castrocaro, il conduttore porta a casa un altro successo.





Ma nella nuova avventura televisiva, la Rai ha preso la decisione di affiancare anche un’altra grande professionista del piccolo schermo, Andrea Delogu, con cui Stefano De Martino vanta anche un profondo legame di amicizia. Insomma, in vista della stagione estiva, i due diventeranno una coppia televisiva per Festivalbar e Battiti Live.

Stefano De Martino e Andrea Delogu, una scelta ponderata di cui ha dato notizia Giuseppe Candela su Dagospia: “In estate su Rai2 arriva il Fep-stivalbar: la società di Salzano produrrà uno show musicale in onda in prime time. Alla conduzione il duo “prezzemolino” Stefano De Martino e Andrea Delogu (assistita da friends & partners)“.

E a proposito del rapporto di amicizia che lega i due, Andrea Delogu su Stefano De Martino non ha alcun dubbio: “Sono molto legata a un uomo, è un amico a cui voglio molto bene. Con lui facciamo telefonate di ore, e non sto scherzando, nelle quali parliamo per ore di questo lavoro che amiamo follemente”. (Stefano De Martino e le voci sulla conduttrice)

In estate arriva su Rai 2 uno show musicale in prima serata, sullo stile del #Festivalbar.

Conducono Andrea Delogu e Stefano De Martino, produce F&P.



Per chiunque eravamo una coppia e andavamo a letto insieme, ma non tutto è come sembra. Lo devo ammettere, è difficile, è molto complicato ma si può essere anche amiche di un bono, bello, bravo, interessante, capace, divertente, tonico come Stefano De Martino”.

