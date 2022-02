Stefano De Martino, la confessione solo oggi. La conduttrice di “Tonica”, format da poco in onda su Rai 2, ha deciso di raccontarsi durante una lunga intervista rilasciata per il settimanale Gente. Un viaggio a 360 gradi nella vita professionale ma anche in quella privata, nel corso del quale non sono mancati dettagli molto interessanti mai rivelati fino a questo momento. Riflettori accesi, in particolar modo, sul periodo della separazione da Francesco Montanari.

Il momento di rottura per un coppia rappresenta sempre una fase di vita molto delicata. Andrea Delogu ha regalato ai lettori di Gente alcuni dettagli proprio sul periodo difficile che ha dovuto affrontare dopo la rottura dall’ex marito. Al suo fianco, un amico che ha saputo incoraggiarla nel ritrovare il sorriso.

“Con Francesco abbiamo passato insieme sette anni che rivivrei subito. Mi hanno dato la possibilità di capire chi sono anche in un contesto familiare, di avere dei suoceri fantastici. Ma le cose cambiano e noi a dicembre 2020 abbiamo deciso di separarci, anche se poi la notizia è uscita solo a marzo”, ha affermato Andrea Delogu.





Nessun nuovo amore a sancire la fine del matrimonio: “Noi ci siamo lasciati perché era finito l’amore. Il nostro è stato un colpo di fulmine diversi come il giorno e la notte, ci ha uniti il desiderio di appartenenza. Ma lavorando siamo cresciuti in modo diverso. So che uno come lui non lo troverò più, ma non era la mia persona”.

“E lui deve trovare una donna che se lo meriti, un po’ più tradizionale, forse. Io soffrivo che ci fosse una regola nel formare una famiglia. Va bene il pranzo dai parenti, il viaggio con gli amici di sempre, ma poi voglio anche un’avventura. Va bene la voglia di fare un figlio, ma se non viene pazienza, la mia famiglia sei tu”.

Poi il nome di Stefano De Martino, amico che ha saputo restare al suo fianco in un momento così tanto delicato: “Parliamo di lavoro in continuazione: le nostre telefonate sono fiumi di parole di 80 minuti. Mi sono lasciata con mio marito e lui, da persona fantastica quale è, mi ha aiutata”.