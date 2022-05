Quando finisce È sempre Mezzogiorno? Parla Antonella Clerici. La conduttrice lo ha fatto in diretta durante la puntata di oggi. Parole che arrivano dopo che, un paio di giorni fa, Antonella aveva esaltato tutto il lavoro della troupe per un anno di successi. “Non lo faccio quasi mai perché non mi piace incensare, ma è giusto dare al mezzogiorno quel che è del mezzogiorno. Due anni fa registrare il 18% di share sarebbe stato impensabile, ora invece ce l’abbiamo fatta”, ha poi aggiunto, continuando, tra gli applausi dei presenti in studio.



“Sono particolarmente felice non tanto per me, perché i conduttori vanno e vengono, ma per tutto il gruppo di lavoro perché siamo una grande squadra – ha affermato Antonella Clerici -. Ci tenevo a dirvi questo oggi perché centrare un obiettivo così importante è veramente una bella soddisfazione. Grazie a tutti e un grazie, sopra ogni cosa, a Stefano Coletta (direttore di Rai1, ndr.) perchè ha creduto in questo progetto”.





Quando finisce è sempre mezzogiorno? Ecco la data

Tra poco Antonella Clerici andrà in vacanza. E le vacanze sono imminenti. “La prossima settimana sarà l’ultima di questa edizione. Ormai sentiamo il richiamo delle vacanze, perciò iniziamo anche a pensare a qualche fine settimana da trascorrere fuori porta”. Il programma quindi chiuderà i battenti venerdì 3 giugno per tornate da lunedì 12 settembre. Antonella Clerici sarà sostituita dalla trasmissione Camper, condotta dai colleghi Tinto e Roberta Morise.



Si era vociferato da tempo di questo cambiamento, ma adesso sono stati anche comunicati ulteriori particolari su altre due persone che saranno protagoniste in questo programma televisivo. Andiamo a scoprire insieme chi vedremo anche durante Camper. Ci saranno a Camper anche Elisa Silvestrin, che guiderà il camper, e Federica De Denaro.



De Denaro che parteciperà al programma da uno degli studi della Rai, situato nella capitale Roma. Blogo ha anche rivelato che dal 6 al 10 giugno il viaggio della trasmissione sarà nella regione Campania e poi dalla settimana successiva si sceglierà un’altra location, che sarà ufficializzata a breve.

