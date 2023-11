Le Iene, salta la puntata di stasera martedì 14 novembre. Nelle ultime ore abbiamo assistito a diversi cambi di programmazione. Uno ha riguardato Alessia Marcuzzi e il suo Boomerissima che non andrà in onda su Rai2. La decisione dello stop non è arrivata, comunque, a causa dei bassi ascolti registrati nelle puntate precedenti. In tanti hanno pensato che anche lo show della Marcuzzi potesse subire una chiusura anticipata come “Liberi Tutti” di Caterina Balivo.

In realtà Boomerissima non sarà trasmesso perché Rai2 manderà in onda al suo posto il match dell’italiano Jannik Sinner contro Novak Djokovic, gara valevole per le ATP Finals di Torino. La sfida tra l’azzurro, numero 4 al mondo, e il campione serbo promette scintille. Tornando a Mediaset, invece, la puntata de Le Iene che sarebbe dovuta andare in onda alle 21:15 su Italia 1 è stata sospesa. Anche in questo caso non c’entrano gli ascolti non proprio entusiasmanti (Veronica Gentili ha totalizzato meno di Belen Rodriguez nelle prime puntate, ndr).

Leggi anche: “È morto”. La notizia su Carlo Gilardi rattrista tutta l’Italia: “Non doveva finire così”





Le Iene, salta la puntata del 14 novembre: il motivo

Mentre con Belen Rodriguez Le Iene viaggiavano a volte anche sul milione e mezzo di spettatori, con Veronica Gentili e Max Angioni gli ascolti sono diminuiti. Siamo intorno al milione di telespettatori con uno share che va dal 4 al 7%. E Mediaset ha scelto di sospendere la puntata di stasera perché su Canale 5 sarà trasmesso lo spettacolo di Checco Zalone “Amore + Iva“.

Insomma c’era probabilmente il timore che la concorrenza interna potesse far sprofondare Le Iene sotto il 3-4% di share. Così per evitare problemi la puntata di stasera andrà in onda venerdì 17 novembre, sempre su Italia 1 alle 21:15. La stessa Veronica Gentili, all’esordio nel programma, aveva rilasciato un’intervista qualche settimana fa in cui anticipava le novità di questa edizione.

Solitamente a Le Iene chi conduce non lavora con la redazione, ma in questo caso sarà diverso: “Stiamo lavorando insieme, al di là di quelle che sono le qualifiche – aveva spiegato Veronica – Condurrò la trasmissione e poi farò dei servizi in esterna, ma conterà l’approccio. Io sono lì pronta ad impastare il materiale con la squadra, metto in gioco le mie idee, la mia opinione, gli input che darei in un contesto creativo. La cosa ha a che fare sia con le dinamiche di studio, che con i servizi”.

“Squalifica”. Grande Fratello, scoperta dalle telecamere. Pubblico arrabbiato: “Questa ha il vizio”