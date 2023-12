Fuori dal Grande Fratello è partito il conto alla rovescia per l’ingresso di Greta Rossetti. Con il suo arrivo c’è da aspettarsi il seguito di Temptation Island, scherzano in molti, vista la presenza di Mirko Brunetti e Perla Vatiero. I due ex si sono ritrovati insieme nella Casa, dove sono riusciti a recuperare il loro rapporto. Ricordiamo infatti che l’esperienza in Sardegna nel villaggio dell’Is Morus Relais aveva coinciso con la fine della loro storia d’amore. E l’inizio di quella di lui con Greta e di lei con Igor.

Ma se per Perla con il single di Temptation Island è durata poco, per Mirko e Greta di fatto fino a lunedì scorso, quando lei lo ha lasciato in diretta. E poi ha accettato la proposta di Alfonso Signorini di diventare una nuova concorrente. Entra sabato 2 dicembre 2023, probabilmente con altri nuovi personaggi. Greta ha assicurato in questo ore che non ha intenzione di riprovarci con Mirko: “D’ora in poi scelgo me. Scelgo la mia tranquillità, scelgo il mio sorriso, scelgo la mia felicità. Sarò io la mia priorità. Nessun altro”, ha scritto su Instagram.

GF, Perla confessa: “Chi è per me Mirko”

E nel frattempo, piano piano, Perla e Mirko si sono riavvicinati e al momento sembrano felici. Non stanno insieme, almeno per ora, e si comportano come degli amici anche se i fan dei Perletti sono sicuri che tra loro ci sia ancora dell’amore. È già sorvolato un messaggio aereo per la coppia sopra la Casa.

“Mas Fuerte. Con voi Perletti“, lo striscione. Entrambi li hanno ringraziati e Mirko ha esclamato: “Quello che ci siamo dati è reale ed è arrivato“. I due ex hanno anche dormito insieme durante la notte, nonostante poco tempo prima Perla aveva detto di non volerlo fare: “Indifferente quanto vuoi tu, ma non è così. Ok, ma nemmeno sotto quel punto di vista lì. Che dici… Uno non è così indifferente perché… Non è che dici ‘Non mi piace proprio più, è un cesso”.

Ma soprattutto in serata è arrivata la confessione di Perla che darebbe ragione ai fan sicuri del ritorno di fiamma: “…Ni confronti miei, dell’amore… Di determinate cose. Per me lui è il padre dei miei figli, ok? – ha detto a Letizia in giardino – Però purtroppo è certo che, ad oggi, quella cosa è successa.Purtroppo, però, ancora non riesce a perdonargli determinati comportamenti. Come per esempio averla lasciata per mettersi con Greta Rossetti e averle presentato la sua nipotina. Cosa accadrà nel prossimo futuro ce lo dirà solamente il tempo”.