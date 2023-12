Ci siamo quasi: Greta Rossetti sta per entrare al Grande Fratello. E raggiungere così Perla e soprattutto Mirko. Che non ha preso bene l’ultimo confronto avuto lunedì sera, durante la diretta del reality show. In quell’occasione, quando Alfonso Signorini ha ufficializzato il suo ingresso nella Casa, Greta aveva appena parlato con Perla a centro studio. Poi aveva mollato Mirko, dopo le ultime. L’ex Temptation Island non l’ha presa propio benissimo…

“Mi ha lasciato in diretta nazionale quando diceva che fino a pochi giorni fa mi difendeva. Quindi mi difendi e poi poco dopo mi lasci?! Lei si fa condizionare da quello che sente. Era già successo in passato e io non voglio una persona accanto con questi atteggiamenti. Per lei ho fatto molto e ho messo in gioco i sentimenti. Qui dentro le ho sempre portato rispetto e non ho nulla da recriminarmi. Invece lei mi ha detto cose assurde”.

GF, l’annuncio di Greta prima dell’ingresso in Casa

“Al mio fianco io voglio una donna che non mi metta in difficoltà. Io non ho fatto nulla per giustificare questa sua scelta ed è chiaro”, aveva concluso Mirko. Che non sa che presto conviverà anche con Greta. O meglio, se l’aspetta perché alcuni fan hanno urlato da fuori la notizia e come buona parte del pubblico sospetta che possa destabilizzare l’equilibrio che si è creato nella Casa.

Ma tornando alla new entry ufficiale, quindi Greta, a 24 ore dal suo arrivo nella casa di Cinecittà, su Instagram ha spiegato con quale spirito varcherà la porta rossa. E no, non ha intenzione di riprovarci con Mirko: “D’ora in poi scelgo me. Scelgo la mia tranquillità, scelgo il mio sorriso, scelgo la mia felicità. Sarò io la mia priorità. Nessun altro”.

“Grazie a tutti per i bellissimi messaggi per il sostegno e per gli insulti, perdonatemi amici e non se non sono riuscita a rispondervi a tutti ma siete tantissimi, ve ne sarò per sempre grata. Ragazzi adesso ci tengo a precisare una cosa. Chiarisco che nessuno andrà lì dentro a rubare il fidanzato a nessuno, perché io sono single e quando lascio non torno indietro”, ha concluso.