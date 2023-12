Al Grande Fratello succede sempre qualcosa. Non passa giorno senza liti, pianti e confessioni che fanno subito il giro della rete. Ma anche momenti imbarazzanti, come la prima doccia hot di questa edizione (lo abbiamo raccontato nell’articolo che trovate qua sotto), furti per scherzo (come la borsa di Grecia Colmenares con dentro i cimeli della Casa fatta sparire da Anita e Rosy Chin). E che dire della coppia più chiacchierata del momento, ossia Mirko e Perla?

Ma l’attenzione resta sempre alta anche su Beatrice Luzzi, che è sempre la preferita del pubblico del Grande Fratello. E proprio poche ore fa l’attrice si è ritrovata protagonista di un siparietto che ha fatto molto divertire gli utenti connessi in quel momento con la diretta della Casa sul canale 55 di Mediaset. Con lei non Giuseppe Garibaldi, ma Vittorio Menozzi. In camera da letto. Lui sotto le coperte, lei nel letto di fronte.

“Ma perché ti tocchi lì?”: il siparietto in camera, al GF

Come detto Beatrice Luzzi era stesa su un letto, mentre Vittorio Menozzi su quello di fronte, ma sotto le coperte. I due ‘amici’ stavano facendo un resoconto delle loro giornate trascorse nella Casa quando l’attrice ha notato uno strano movimento sotto le lenzuola del coinquilino. Al punto che ha alzato la testa e gli ha detto: “Ma perché ti tocchi il pi….o?”.

“E vabbè ci ho toccato, è un giro“, ha risposto Vittorio. E poi hanno continuato a raccontarsi le rispettive giornate. Ma non è finita qui perché. come ha notato qualcuno sui social, il movimento sotto le lenzuola del modello è andato avanti anche dopo che Beatrice glielo ha fatto notare.

Io morta sono con questi due non c’è la posso fare💀💀💀🤣🤣🤣❤️❤️❤️ — Venere (@Luce06111847803) November 30, 2023

E il bello è che continua a toccarselo anche dopo 🤣🤣👏🏻 #grandefratello — SIGNOR GIOVANNI (@GIOVANNI___1979) November 30, 2023

“Io morta sono con questi due, non ce la posso fare“, ha commentato un’utente. E un altro, tra i tanti: “E il bello è che continua a toccarselo anche dopo”. Nonostante quel gesto di Vittorio sia tutto fuorché elegante, i fan del Grande Fratello ha strappato una risata al pubblico.