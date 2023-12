Al Grande Fratello Paolo Masella show, il costume scivola troppo durante la doccia e il gieffino resta nudo. Domani, sabato 2 dicembre (in una programmazione piuttosto insolita per il programma abituato ad andare in onda nei giorni di lunedì e giovedì), potrebbero aprirsi scenari molto interessanti. In nomination nove concorrenti: Massimiliano Varrese, Paolo Masella, Anita Olivieri, Vittorio Menozzi, Beatrice Luzzi, Giuseppe Garibaldi, Fiordaliso, Rosy Chin e Alex Schwazer.

>“Entra lunedì, ufficiale”. Grande Fratello, ecco il quarto nuovo concorrente. Fan in estasi: “Grazie, Alfonso!”

E per qualcuno che esce, altri sono pronti ad entrare. L’annuncio è arrivato proprio da Alfonso Signorini. Sabato, infatti, è in programma l’ingresso di Greta Rossetti, pronta a rompere l’equilibrio del rapporto ritrovato tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Il conduttore tra le stories ha risposto a un utente che gli ha chiesto della new entry: “Entrerà perché vuole giocarsi la sua partita”.





Grande Fratello, Paolo Masella: doccia bollente, il costume scivola

Poi: “Di chi è innamorato Mirko Brunetti? Sicuramente di sé stesso. Il resto, si accettano scommesse”. In attesa di quello che succederà a tenere alta l’attenzione, e bollente l’aria, è Paolo Masella protagonista di un piccolo incidente hot che non è affatto passato inosservato e che sta già facendo chiacchierare gli utenti sui social. Cosa è successo? Paolo si stava facendo una doccia…

Ed ecco che il costume è sceso troppo in basso mostrando qualcosa in più della stoffa. Paolo è infatti rimasto seminudo e lo screen del momento ha fatto il giro del web (per la gioia della fan di Paolo). Tra un Paolo che eccita c’è intanto una Beatrice che preoccupa. L’attrice ieri, 30 novembre, è scoppiata in lacrime. Beatrice ha nostalgia dei suoi figli. Lo ha confessato a Varrese.

Mentre Beatrice Luzzi era distesa sul divano con la faccia sotto le coperte, l’attore le teneva una mano sulla testa per confortarla. La gieffina esclamava: “Se non mi distraggo esplodo di dolore”. Davanti a quelle parole Varrese le aveva detto di non tenere tutto dentro e di provare a riposarsi. A quanto sembra non c’è riuscita.