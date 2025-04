Si avvicina la nuova puntata del serale di Amici 24. E nelle ultime ore è emerso il nome del possibile eliminato di sabato 26 aprile, quando su Canale 5 sarà trasmesso l’appuntamento con Maria De Filippi. Ci sono infatti dei rumor che stanno riguardando in particolare un allievo, anche se pure qualche altra compagna non dormirebbe sonni tranquilli.

Infatti, ad Amici 24 ci sarà un nuovo allievo eliminato e ce n’è uno che rischierebbe più di tutti. Le notizie che stanno provenendo dall’esterno del talent show Mediaset non sono incoraggianti per lui, che spera ancora che possa far cambiare idea a coloro che dovranno giudicarlo.

Amici 24, quale allievo sarebbe vicino all’eliminazione

Il sito Angolo delle Notizie ha lanciato un sondaggio su Amici 24 e sono state fatte delle preferenze. La domanda posta al pubblico è stata la seguente: “Chi esce dal talent show di Mediaset?“. E la risposta dei votanti è stata molto chiara, infatti un allievo sembrerebbe il maggiore candidato all’uscita dalla scuola.

A poter andare via da Amici è il cantante TrigNo, che col 44% dei voti sarebbe seriamente a rischio eliminazione. Non sono del tutto serene nemmeno le ballerine Alessia e Chiara, al 18 e al 17%. Gli altri invece dovrebbero rimanere nel programma di Maria, continuando il sogno della vittoria.

Nelle prossime ore, quando ci sarà la registrazione della puntata del serale, vedremo se sarà davvero TrigNo ad abbandonare Amici o se ce la farà a salvarsi.