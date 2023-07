Attimi di panico durante l’ultima puntata di Reazione a catena, il programma in onda su Rai 1 e condotto da Marco Liorni. Grande festa per i… festaioli, appunto: Giosuè, Elena e Carolina che hanno vinto 3mila euro. Nella puntata del 13 luglio, tuttavia, non sono mancati i momenti di forte stress e ansia. I tre sono hanno dovuto iniziare dalle due parole base indicate nella grafica e alla fine hanno optato di dare ‘ASSORDANTE’ come risposta finale. Erano davvero indecisi i Festaioli sulle possibili soluzioni, ce n’erano tante e molte di loro valide.

>> “Ti devi vergognare”. Pioggia di insulti su Enrico Brignano, le parole sul cantante scatenano la bufera

Alla fine però la loro scelta si è rivelata quella giusta e Marco Liorni ha detto: “È proprio assordante! Presa!”. Il momento di tensione si è quindi risolto con un grande abbraccio e tante risate. E pensare che era stata una puntata decisamente complessa e difficile per gli attuali campioni di Reazione a catena. Infatti, dopo la bella vittoria di martedì, i Festaioli l’hanno vista nera e dopo diversi errori hanno rischiato di perdere e andarsene a casa.





Attimi di panico durante l’ultima puntata di Reazione a catena

Tuttavia alla fine sono riusciti nell’impresa. Tutto stava andando a rotoli con una somma iniziale di soli 400€, cifra poi dimezzata con l’acquisto del terzo elemento. Alla fine, con 209€, non sono neanche riusciti ad indovinare la risposta giusta. Niente fra fare per loro quindi nella puntata precedente. In quest’ultima ero le cose sono andate decisamente meglio.

I Festaioli sono riusciti sia a difendere il titolo, che a portarsi a casa qualche Soldini (circa 1000 euro a testa, non di più). Chi invece ha dovuto salutare il programma sono stati i Carla Boys, messi al tappeto proprio dai Festaioli che hanno avuto la meglio. I Carla Boys non sono infatti riusciti a raggiungere i 10 punti ottenuti dai campioni, ovvero quelli necessari almeno per restare a galla.

#reazioneacatena i campioni usano molti telegrammi, ma il conduttore non dice nulla — Girasole💛♥️ (@Costanzarossa91) July 13, 2023

Quando i Carla Boys hanno dovuto lasciare il gioco, Marco Liorni si è rivolto a loro e ha detto ai ragazzi: “All’intesa vincente c’è stato un momento in cui i vostri sfidanti si sono abbattuti e hanno perso secondi preziosi, poi hanno recuperato ma non è bastato”. Altra grande puntata di Reazione a Catena.

Leggi anche: “Nooo, ti ha fregato!”. Non sono una signora, l’eliminato si svela e Alba Parietti a bocca aperta: chi era Saetta