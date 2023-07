Non sono una signora, grossa sorpresa nella terza puntata. Lo show condotto da Alba Parietti che ha vissuto una lunga serie di slittamenti fino alla messa in onda nei giovedì estivi su Rai2, ha visto un protagonista inaspettato anche per la padrona di casa. Succede tutto dopo l’eliminazione, quando sulle note di Chimica di Ditonellapiaga e Rettore, il vip che si è esibito con lo pseudonimo di Saetta McDawn ha rivelato la sua identità. E qui è scattato lo stupore generale, in studio ma anche a casa a giudicare dai tweet lasciati dagli utenti social.

Anche la giuria a bocca aperta: nessuno è riuscito a riconoscere il personaggio famoso che si celava dietro quel costume e quella parrucca verde fluo. Sabrina Salerno, che siede insieme a Filippo Magnini, Mara Maionchi e Cristina D’Avena pensava addirittura fosse David Gandy. E sì, va detto che i truccatori di Non sono una signora hanno davvero fatto un lavoro eccezionale. Nemmeno Alba Parietti ha capito che era suo figlio.

Alba Parietti, sorpresa a Non sono una signora: non lo sapeva

Proprio così, Francesco Oppini è stato uno dei protagonisti della terza puntata di Non Sono Una Signora nei panni di Saetta McDawn. “Innanzitutto menti malissimo, sono tre giorni che ti chiamo – ha detto Alba Parietti dopo l’eliminazione – Non ti chiedo neanche da chi hai imparato a muoverti perché temo non siano state le drag”.

“Ho capito che mi stavi raccontando delle balle, ma fra tutte le balle che mi hai raccontato questa è la più grossa. Anche gli autori mi hanno mentito, ma con loro farò i conti in separata sede”. Poi, rivolgendosi a Vanessa Van Carier, ha aggiunto: “Se mi somiglia? Preferivo quando mi dicevano ‘è tutto suo padre!’. Sembra uno dei Kiss“.

“Quando sono usciti i primi indizi ho pensato ‘ma questi fetenti degli autori mi stanno facendo uno scherzo?’”, ha continuato. Per Francesco Oppini “è stato difficile perché essendo tu qua dovevo nascondermi, ho perso tutte le forze a forza di nascondermi in ogni angolo”, ha confessato alla madre. E infine: “Il drag per me è una forma d’arte e una liberazione personale. Conosco il mondo drag da qualche anno, dietro c’è un grosso lavoro“.