Gravissimo incidente stradale nella notte sull’autostrada A20 Messina – Palermo, per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate all’uscita di una galleria: pesantissimo il bilancio, 2 morti e cinque feriti. Tre i mezzi coinvolti. Secondo una prima ricostruzione, una Audi, ribaltatasi dopo avere urtato il guardrail, sarebbe poi stata presa in pieno da una Bmw e poi da un’altra auto di grossa cilindrata. Sarebbe successo tutti in pochi secondi.

Il risultato è stato un inferno di lamiere e un bilancio pesantissimo che va ad aggravare il bilancio già tragico della giornata di ieri. Tra la mattinata ed il pomeriggio del 13 luglio infatti le strade italiane si erano tristemente colorate di sangue: a Dolo, lungo la A4 e nel cosentino: in totale due morti e nove feriti di cui la maggiore parte in gravi condizioni.





Messina, tragico incidente sulla A20: due morti e cinque feriti

Gravi condizioni in cui, sembra, versino anche i cinque feriti dell’incidente sulla A20 che non sarebbero, comunque, in pericolo di vita. A morire, nello schianto, due conducenti entrambi originari della provincia di Messina. Scrive il Quotidiano del Sud come: “Sul posto diverse ambulanze, oltre ai Vigili del fuoco del distaccamento cittadino Nord con autopompa e pick-up”.

“Che, dopo l’autorizzazione del magistrato, hanno estratto i corpi e successivamente si sono occupati di mettere in sicurezza le vetture e l’area interessata dal sinistro. Lo scenario è subito apparso drammatico, la Polstrada di Messina ha bloccato il traffico in direzione Palermo fino alle 8, con conseguenti lunghi incolonnamenti”.

“Per l’impossibilità di liberare nell’immediato la carreggiata e far proseguire i veicoli fermi, questi sono stati fatti dirigere a ritroso verso Messina”. Il tratto Boccetta-Villafranca è stato chiuso fino alle 8 di questa mattina per consentire la rimozione dei veicoli e la messa in sicurezza della carreggiata.