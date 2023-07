“Ti devi vergognare”. Pioggia di insulti su Enrico Brignano, le parole sul cantante scatenano la bufera

Bufera su Enrico Brignano, un commento del comico romano sui social ha fatto imbestialire i fan del cantante che lo hanno preso subito di mira. Parole durissime e commenti non proprio lusinghieri per Brignano che lo scorso 18 maggio ha spento 57 candeline e lo ha fatto come meglio non avrebbe potuto. La moglie Flora Canto, attrice anche lei, aveva voluto organizzare un bel party in famiglia per l’amore della sua vita assieme ai loro due figli, Martina (6 anni) e Niccolò che presto, il 18 luglio, festeggerà i 3 anni.

Un momento che aveva voluto condividere con tutti suoi social. In quell’occasione fu pioggia di like e di commenti al miele, stavolta il conto è molto più salato. A rispondere ad Enrico Brignano è un cantante molto conosciuto. Lo ha fatto dopo che Brignano, sotto un suo post in cui presenziava ad un baby shower, ha scritto: “Pattume”.





Lui è Mario Forte che non ha perso tempo a rispondere: “Caro Enrico. Sono Mario, non abbiamo mai avuto il piacere di conoscerci. Speravo non fosse questo il modo principale. Quello che tu definisci pattume è il mio lavoro, spesso è un momento di gioia regalato ad alcune persone. Ti chiedo scusa. Già sto leggendo le risposte che stai ricevendo; ma purtroppo o per fortuna Napoli è come una madre per noi”.

“Se le tocchi un figlio insorgono tutti i suoi fratelli. Sai a volte è dura rispondere, ci vuole forza. Gran parte della mia l’ho impiegata per sconfiggere la malattia. Ho stretto la mano alla morte, ma non è riuscita a tirarmi con se. Il pattume ce l’ha fatta. Non lo dico per impietosirti, ma solo per far capire che dietro le persone c’è una storia. E tu non eri quella che credevamo”.

“Allora capirai se non ho la forza di rispondere, ma con quel briciolo che mi resta ti auguro la nostra leggerezza, la nostra voglia di vivere e la facoltà di non definire pattume le altre persone. Sono molto dispiaciuto. A presto.”Tra i tanti c’è stata anche Nancy Coppola : “Caro Enrico Brignano sono profondamente dispiaciuta di quello che ho letto, di quello che tu hai scritto sotto al video del mio collega Mario Forte offendendolo e chiamandolo pattume semplicemente perché stava facendo il suo lavoro. Eppure non mi sembra che qualcuno ti abbia mai chiamato monnezza per le tue battute “ironiche” che fanno cag**e.”