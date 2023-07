Temptation Island 2023, quarta puntata in arrivo. E finalmente conosceremo il tanto chiacchierato colpo di scena che riguarda Gabriela e Giuseppe. La coppia, forse la più discussa di questa edizione, si è già vista al falò di confronto. Hanno discusso, anche perché lei ha baciato il single Lollo, e alla fine hanno deciso di separarsi. Ma nel dare appuntamento a lunedì prossimo, 17 luglio, Filippo Bisciglia ha fatto capire che non è ancora finito il percorso dei due al villaggio. Altro falò? Usciranno insieme?

Alessia e Davide, invece, sono usciti mano nella mano da Temptation Island nonostante le divergenze. E poco dopo il falò di confronto anticipato, hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della trasmissione affermando che esseri sfogati ha fatto bene a entrambi: “Mi sento libero, ho sfogato quello che dovevo sfogare, ho detto quello che dovevo dire, come giusto che sia. Ho tenuto per tanto tempo le cose dentro e non era il caso di continuare così”.

Temptation Island, la segnalazione su una fidanzata

“E sono contento di quello che ho capito in questi giorni. Non siamo mai stati tanto tempo da soli, separati così tanto. E quindi è un’emozione fortissima, ovviamente. Dal primo giorno mi è mancata”, le parole di Davide che ha anche annunciato l’intenzione di sposare Alessia. E Francesca e Manuel? Bisognerà aspettare le prossime puntate e, in generale, la fine del programma per vedere come si sono evoluti i rapporti delle coppie protagoniste.

Non possono rivelare niente sulla loro vita privata prima della fine di Temptation Island 2023 ma qualcuno è stato ‘beccato’. Poche ore fa Deianira Marzano ha pubblicato una segnalazione con tanto di foto che mostra Francesca insieme a un ragazzo. Quest’ultimo non sarebbe amico diretto di Manuel ma un suo follower.

“Buonasera Deianira, sono della provincia di Frosinone e conosco Manuel di Temptation Island. Da appena finite le registrazioni lui esce solo per andare a lavorare e non può ricevere visite a casa (come regole del programma). Ti sto per mandare una storia di un ragazzo di Ceccano (non amico e seguace di Manuel) dove si vede Francesca. Secondo te si può?”.