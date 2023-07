Temptation Island 2023 è decisamente entrato nel vivo. In attesa della quarta puntata, che come e forse più delle altre si preannuncia piena di colpi di scena, già sappiamo che dopo Manu e Isabella anche Alessia e Davide hanno lasciato il villaggio. A dirla tutta, anche Gabriela e Giuseppe hanno avuto il famoso falò di confronto davanti a Filippo Bisciglia ma a quanto pare è successo dell’altro dopo la rottura. E dunque si sarebbero rivisti faccia a faccia sul tronco. Ma sapremo i dettagli solo lunedì 17 luglio, con il nuovo appuntamento sempre su Canale 5 e in prima serata.

Alessia e Davide, invece, sono usciti insieme da Temptation Island. Era stata lei a scrivere al programma: 2 anni di tradimenti e la situazione con il suo fidanzato sembrava essere giunta al capolinea dopo essere stata scoperta. Insieme hanno dunque tentato di riprendere le redini del rapporto partendo dal reality. “Io quest’anno ho fatto di tutto per riconquistarlo ma credo di non esserci riuscita– ha spiegato Alessia, come riporta il sito Leggo – Voglio capire se possiamo continuare insieme oppure ci dobbiamo definitivamente allontanare”.

Temptation Island, l’annuncio di Alessia e Davide scatena i fan

Alessia ha incontrato un single che l’ha fatta un po’ vacillare, quindi Davide ha deciso di vederla al falò. Non ha gradito i video dove la fidanzata sembrava particolarmente “attratta” dalle avances di un tentatore e quindi ha preferito incontrarla il prima possibile. Lei si è presentata e, a dispetto da quanto si poteva immaginare, si sono chiariti.

La coppia è uscita mano nella mano dal villaggio della Sardegna, decisa a recuperare il rapporto. Non solo, come racconta sempre Leggo, Davide e Alessia hanno anche annunciato di essere pronti al grande passo del matrimonio: “Mi auguro un matrimonio perché non vedo altra donna all’infuori di lei“, ha sottolineato Davide.

Anche Alessia convinta: “Speriamo, glielo sto chiedendo da una vita”, ha detto sul matrimonio. Un annuncio, questo delle nozze dopo Temptation Island, che neanche a dirlo ha generato un polverone. La maggior parte dei fan della trasmissione di Canale 5 sono scettici e accusano Alessia e Davide di essere falsi.