Pamela Prati è una concorrente ufficiale del GF Vip 7. La soubrette torna nella Casa più spiata d’Italia dopo l’esperienza del 2016 che si concluse con una espulsione. L’indiscrezione girava da qualche settimana e nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità. Sulla copertina del settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini è comparso questo titolo sotto una foto che ritrae Pamela Prati: “Salgo sul taxi e vado al GF Vip”.

L’ex diva del Bagaglino, quindi, si prepara a mettersi in gioco a 360 gradi, incontrando altre persone che con lei condivideranno questa esperienza: “Il gioco è proprio questo, evitare le inevitabili difficoltà e andare d’accordo, cercherò i miei spazi perché sono una signora e ho un’età. Da sola sto benissimo, non ho paura della solitudine, ma amo la compagnia”, ha raccontato Pamela Prati nell’intervista a Chi.





Non è raro che tra le mura di Cinecittà nascano storie d’amore e alla domanda su una possibile liaison all’interno della Casa, Pamela Prati risponde affidandosi al fato: “Non so chi siano gli altri concorrenti, c’è segreto su tutto, ma sarebbe bello vedere una storia d’amore tra adulti, perché un adulto ha un vissuto è più consapevole, ma deve valerne la pena. Se dovessi trovare l’amore farei un bel regalo ad Alfonso per ringraziarlo”.

Pamela Prati torna in tv dopo il caso del finto matrimonio con Mark Caltagirone. L’ingresso della showgirl nella Casa segna la ripartenza del rapporto tra Prati e Mediaset che si era arenato da qualche anno. Secondo quanto apprende Fanpage.it, l’accordo tra le parti prevede la partecipazione della soubrette al reality show di Alfonso Signorini e il ritiro della causa civile promossa dalla donna contro Mediaset all’epoca della vicenda diventata il più grosso caso di cronaca rosa degli ultimi 10 anni.

Poco dopo la diffusione della notizia dell’ufficialità di Pamela Prati al GF Vip 7 è intervenuta Eliana Michelazzo, una delle protagoniste del caso Mark Caltagirone insieme a Pamela Perricciolo. La donna h voluto condividere un messaggio sui social, una sorta di ‘no comment’ motivato. Ecco cosa ha scritto: “Al momento non mi va di rilasciare alcuna dichiarazione (giornalisti non chiamatemi, grazie). Ho letto tutti i messaggi che mi avete mandato. La verità la sappiamo entrambe. Ma il tempo sarà galantuomo. Ne sono certa. Grazie a tutti”.

