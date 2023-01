“Ah, ora lo sanno tutti!”. Oriana Marzoli e Luca Onestini, il retroscena è una vera ‘bomba’. La verità allo scoperto

Oriana Marzoli e Luca Onestini, il retroscena sul loro primo incontro. Un’esperienza nel reality show di Alfonso Signorini che mette sicuramente tutti i concorrenti a dura prova. Eppure per i due non sarebbe la prima volta. Stando alle ultime novità, il loro primo incontro sarebbe avvenuto fuori dall’Italia.

Il primo incontro tra Oriana Marzoli e Luca Onestini prima del GF Vip 7, il retroscena rivelato solo oggi. Per loro non sarebbe la prima partecipazione a un reality show. Stando alle ultime indiscrezioni già in passato avrebbero avuto modo di intrecciare le loro esperienze, ma non in Italia bensì in Spagna nel corso del reality Secret Story. Nel dettaglio il programma sarebbe stato molto simile al GF Vip.

Leggi anche: “Lui con Oriana, io lo so”. GF Vip 7, se n’è accorto solo Luca Onestini e lo dice a tutti





Il primo incontro tra Oriana Marzoli e Luca Onestini prima del GF Vip 7: ecco dove si sono conosciuti

I concorrenti di Secret Story hanno dunque condiviso un’esperienza di convivenza forzata dentro una casa con tanto di telecamere ma con un segreto da custodire fino alla fine del gioco. Scopo del game sarebbe quello di rivelare il mistero di ciascuno. Oriana Marzoli e Luca Onestini nel reality spagnolo avevano due ruoli diversi. Mentre lui era un concorrente, lei presenziava al programma nel ruolo di opinionista. (“Mi hanno informata in confessionale”. GF Vip 7, Oriana lo dice a Onestini: interviene la regia).

La messa in onda del programma spagnolo è avvenuta da settembre a dicembre del 2021 e avrebbe visto proprio la vittoria di Luca Onestini, arrivato in finale contro Cristina Porta. Due concorrenti che a suo tempo avevano sollevato anche alcune considerazioni dell’opinionista Marzoli. All’occhio di Oriana non era affatto sfuggita la chimica tra i due al punto di ipotizzare che potesse nascere qualcosa in più.

“Darebbe qualsiasi cosa per stare con lui, te lo assicuro”, sarebbe stato il commento espresso dalla Marzoli a proposito della spiccata simpatia di Cristina, che pare però non fosse del tutto ricambiata dal concorrente Luca. Inoltre, per aggiungere una cusiosità, Oriana al tempo del reality aveva trovato una certa somiglianza tra Luca e Ivan Gonzalez.