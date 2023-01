Al GF Vip gli intrecci d’amore si fanno sempre più complessi. Tra le dinamiche che si stanno evolvendo in casa c’è quella che riguarda Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Qualche giorno fa l’influencer venezuelana parlando con Nicole Murgia ha confidato queste frasi alla nuova coinquilina: “Stavo conoscendo tutti e due, in quel momento non mi andava di scegliere, mi ero appena lasciata con il mio ex fidanzato”. In sostanza quando è entrata è rimasta subito colpita anche da Daniele Dal Moro, ma l’interesse per il modello veneto sarebbe stato messo da parte per approfondire la conoscenza con Antonino Spinalbese.

Una storia che ha vissuto una brusca frenata quando i due hanno litigato con le urla del modello veneto che si sono sentite nitide in casa: “Dana (Saber n.d.r.) è venuta a dirmi che tu le hai detto che ci sarei rimasto male perché non mi vuoi”. La venezuelana ha subito fornito spiegazioni in merito: “L’ho detto perché mi hai urlato senza motivo”. E lui ancora: “Quindi hai detto una stro, dici solo minc*** Oriana, sei fatta di minc***”.

GF Vip, a Daniele piace Oriana: la teoria di Luca Onestini

Anche Nicole Murgia ha notato che potrebbe nascere qualcosa tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: “Io ho notato qualcosa tra te e Oriana, c’è una cosa diversa e te lo dico sinceramente. Guardandovi ho captato questo, posso dirti quello che ho respirato e percepito in questa settimana e penso che tu abbia un interesse”. E l’ex Uomini e Donne ha ammesso che “ci sono dei lati del carattere di Oriana che mi piacciono perché è molto solare, autoironica e si fa prendere in giro”.

Insomma in casa si parla di questo possibile flirt e Luca Onestini ha rivelato in proposito una sua teoria. Mentre chiacchierava con Oriana e Milena Miconi, ha espresso un suo parere, secondo cui Daniele Dal Moro sarebbe a sua volta interessato alla Marzoli. Ma non solo. A insospettire è stata proprio la reazione dell’influencer, che è rimasta in silenzio senza dire una parola. Queste le dichiarazioni di Luca, che hanno trovato il consenso di gran parte del pubblico.

“A Daniele interessa qualcun'altra (Oriana). Ha delle cose che lo frenano, Però continua a piacergli lei… E si innervosisce anche quando quest’altra persona lo spinge verso quell’altra perchè dice come? Io voglio te”



“A Daniele interessa qualcun’altra, gli piace Oriana. Ha delle cose che lo frenano, però continua a piacergli lei. Tanto è vero che se lei lo va a cercare non è che scappa o va via. Se un’altra persona lo va a cercare si innervosisce. E si innervosisce anche quando quest’altra persona lo spinge verso quell’altra perché dice ‘come? Io voglio te’. Sensazione mia eh”, sono le parole di Luca Onestini.