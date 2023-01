“Ubriaco fradicio”. GF Vip, è successo a notte fonda: scena pietosa in giardino (VIDEO)

Daniele Dal Moro ubriaco nella casa del GF Vip 7. Tutta colpa di uno strano mix tra lo zabaione e il brandy. Alla fine il vippone, impressionato dalla bontà del dolce alcolico, ne ha fatto una ricca scorpacciata e si è ubriacato non poco. Poco dopo si è sdraiato addosso a George Ciupilan mentre tutti gli altri non facevano altro che ironizzare sulla sua condizione. Nel frattempo Daniele ha detto: “Io non sono abituato a bere. Ma quanto gliene ho messo? Non riesco ad alzarmi qua, ma vaff****lo”. Poi Dal Moro dice: “Mi sento il fiato corto. Hai presente come quando bevi troppo? Ma ti giuro”.

E a George Ciupilan dice: “Prova ad andare a mangiare due cucchiai…è un dolce”. Una volta finito, ciucco e felice, Daniele ha chiesto a Davide Donadei se potesse portargli dell’altro zabaione e brandy per poterlo fare assaggiare a tutti. Molti hanno rifiutato l’invito di mangiare quel succoso dolce, tranne Nicole Murgia che dopo un po’ ha ceduto e accettato l’invito. La ragazza però non ha gradito e Daniele ha continuato per la sua strada, elogiando questa grande invenzione.

A quel punto, ubriaco come non mai, Dal Moro ha confessato che avrebbe gradito dormire in giardino. A quel punto Nicole gli ha fatto notare che l’umidità lo farebbe ammalare forse, ma lui a quel punto ha risposto: “Meglio stare nell’umido che in mezzo ai falsi”. Solo il giorno prima Daniele si era reso protagonista di alcune dichiarazioni che avevano fatto sobbalzare gli autori del programma.

Si parlava del Covid e dell’eventualità di chiusura del programma. Si stava discutendo della situazione legata ad Antonino Spinalbese, che ha lasciato temporaneamente la casa per andare in ospedale: “Antonino dopo l’ospedale farà una quarantena, se loro contano come quarantena il suo ricovero? Ma no ragazzi, deve farla aggiuntiva”.

MI STO PISCIANDO PER DANIELE UBRIACO PER IL BRANDY NELLO ZABAIONE + I COMMENTI DI TAVASSI #gfvip #incorvassi #denzzzers pic.twitter.com/NcFqVFizEw — soleilandia🎄 (@sisonokevin) January 3, 2023

E ancora: “Non è nemmeno più di cinque giorni come prima, dopo che è arrivato il Covid il mese scorso hanno fatto diventare la quarantena di sette giorni e i nuovi ne hanno fatto sette. Vai a chiederlo e te lo dicono, altrimenti rischiano che salti il programma. Se si ammalano altri e poi tre-quattro del cast è positivo, è la fine”.

