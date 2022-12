Tensione altissima al GF Vip 7. Daniele Dal Moro è esploso di rabbia contro Oriana Marzoli ed è soltanto l’ultimo in ordine di tempo, visto che ci sono stati tantissimi momenti incandescenti. Hanno avuto una lite Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, nonché lo stesso volto di Forum con l’influencer venezuelana. Addirittura si vocifera che Antonella sia disposta ad adire le vie legali anche contro Tavassi e Micol Incorvaia, con l’avvocato di lei che sarebbe già stato informato della situazione.

Ma non è tutto perché ora al GF Vip 7 lo scontro verbale si è verificato anche tra Daniele Dal Moro ed Oriana Marzoli. A proposito di quest’ultima, si è scatenata contro Donnamaria: “Non mi toccare! Tu tratti Edoardo come un cane, poverino. – ha proseguito Oriana – Devi rompere i coglion* tutti i cazz* di giorni? Parli male di me a Sarah, vuoi farmi litigare anche con lei? Sei una bugiarda come sempre, vuoi rompere i coglion* cazz, fatti i cazz tuoi, trova qualcosa da fare. Rompi i coglion* tutti i cazz* di giorni a tutta la casa”.

GF Vip 7, lite tra Daniele Dal Moro ed Oriana Marzoli

Tra l’altro, quella che si è registrata al GF Vip 7 non è stata una lite normale tra Daniele Dal Moro ed Oriana Marzoli. Si sono sentite infatti delle grida molto forti soprattutto da parte del gieffino, che è andato completamente fuori di sé: “Dana (Saber n.d.r.) è venuta a dirmi che tu le hai detto che ci sarei rimasto male perché non mi vuoi”. La venezuelana ha subito fornito spiegazioni in merito: “L’ho detto perché mi hai urlato senza motivo”. E lui ancora: “Quindi hai detto una stro***, dici solo minc*** Oriana, sei fatta di minc***”.

Ma Daniele Dal Moro ha continuato così ad inveire contro Oriana Marzoli, come scritto da Biccy: “Se voglio una ragazza ci provo, con te non ci provo perché non ti voglio. Non so come spiegartelo, non è che non ti voglio perché non ci sia attrazione o perché tu non sia una bella ragazza, ma perché non mi piace come sei. Non so in che lingua dirtelo e non venire a dirmi che in realtà sei tu che non mi vuoi. Se anche mi saltassi in braccio, ti darei una pedata sul cu***. Una fatta come te non la voglio nella mia vita”.

Daniele, darling: “Una come te non la voglio nella mia vita. Siccome sono una persona onesta, devo dirti che mi fai schifo? No, perché non è la verità, però non sei la persona che voglio”

In 11 secondi il suo pensiero.#GFvip #danieledalmoro #denzzzers #nikiters #incorvassi pic.twitter.com/Fn7B9fvBne — Cali (@Cali_Gr) December 29, 2022

Infine, l’ex Uomini e Donne ha concluso così il suo discorso: “Figurati come fidanzata, non so se ora ti sia chiaro. Neanche se me la lanciassi con la fionda”. Qui potete vedere il video integrale, pubblicato dal sito ufficiale del GF Vip 7, inerente il litigio Dal Moro-Marzoli.