Al GF Vip 7 è tempo di rivelazioni. Daniele Dal Moro ha svelato tutto su Oriana Marzoli, con quest’ultima che le ha confidato un segreto che finora non aveva tirato fuori. Tutto è successo durante una conversazione avuta tra i due qualche giorno fa, che il pubblico non è riuscito ad ascoltare. L’ex Uomini e Donne ha infatti ammesso che la vippona gliel’ha raccontato mentre si trovava sotto la camicia e senza che avesse con sé il microfono. Tra l’altro, è stato anche tirato in ballo un altro compagno di avventura.

Non mancheranno polemiche quando anche gli altri vipponi scopriranno la verità. Per ora nella casa del GF Vip 7 Daniele Dal Moro ha parlato di questo segreto di Oriana Marzoli solamente con Nicole Murgia, che ha ascoltato tutto con interesse. La ragazza ha comunque voluto dire la sua: “Io ho notato qualcosa tra te e Oriana, c’è una cosa diversa e te lo dico sinceramente. Guardandovi ho captato questo, posso dirti quello che ho respirato e percepito in questa settimana e penso che tu abbia un interesse”.

GF Vip 7, Daniele Dal Moro svela segreto di Oriana Marzoli

Quindi, Nicole Murgia ha quindi detto che da quando è al GF Vip 7 ha notato questo avvicinamento tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, che starebbe raggiungendo livelli importanti. E poi lui ha cominciato a vuotare il sacco: “Oriana ha dei lati del carattere che mi piacciono perché è molto solare, autoironica e si fa prendere in giro. Ha molto carattere e proprio per questo mi piace. Ma per un mese non ci siamo parlati e l’ho sempre nominata, poi da poco abbiamo ricominciato a parlarci e l’ho rivalutata”.

Ed ecco spuntare il segreto detto dalla venezuelana a Daniele, come riferito da Biccy: “Ci siamo avvicinati subito, mi ha detto determinate cose. Quando poi ho visto che lei faceva un po’ da me e un po’ dall’altro, mi sono fatto i calcoli e le ho detto di non tirarmi in mezzo. Poi siamo tornati a parlare e non le porto rancore; di nascosto e senza microfoni l’altro giorno mi ha detto che certe cose che mi aveva detto e che mi avevano fatto arrabbiare non le pensava, ma che Antonino (Spinalbese n.d.r.) le aveva detto di dirmele”.

Infine, Daniele Dal Moro ha aggiunto: “Mi ha anche detto che gli piaccio e che gli piacevo dal primo giorno che ci siamo visti. Faccio dei passi verso di lei, ma senza fare un centimetro in più di quelli che fa lei”. Ma la situazione è tutta in divenire e quindi l’ipotesi che possa nascere qualcosa tra lui e Oriana sarebbe concreta.