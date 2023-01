Oriana Marzoli censurata dal GF Vip. Nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 gennaio gli inquilini della Casa sono stati svegliati dalle urla di Oriana Marzoli e Dana Saber. Le due sono state protagoniste di una lite furiosa durante la quale sono volate parole grosse. Tutto è nato dal fatto che Dana, infastidita dal fatto che Oriana avesse spostato le sue scarpe, ha aperto l’armadio della venezuelana e lanciato le sue cose a terra. La modella l’ha affrontata quando lei era già al letto.

“Vuoi una clip disperatamente perché non sei nessuno qua. Ridicola – ha urlato Oriana Marzoli a Dana Saber – Questo è mio, non ho toccato niente di suo. Ha messo le sue scarpe nel mio armadio senza chiedermi il permesso. Ridicola!”. La marocchina ha ribattuto: “Sei stata tu a lanciare le mie scarpe”, ma Oriana l’ha interrotta: “Chi ha lanciato le tue scarpe? Sono dentro un armadio. Pazza! Ridicola! Non vedi che sei patetica!”. Nelle ultime ore Oriana è tornata sul fatto, ma il GF Vip l’ha censurata.

Leggi anche: “Sei una pu…”. GF Vip, rissa nella notte: volano parole grosse e la cosa degenera (VIDEO)





Oriana spiega cosa è successo a Luca Onestini ma viene censurata

Mentre Dana Saber dopo la lite ha insultato Oriana Marzoli dandole della “batt***” la modella venezuelana ha parlato di quanto accaduto nella notte a Luca Onestini. Quest’ultimo è stato il primo a intervenire cercando di riportare la calma tra le due donne. Dopo il fatto le due litiganti sono state chiamate dal GF Vip in confessionale per spiegare il loro punto di vista. Proprio su questo Oriana ha fatto una clamorosa rivelazione a Luca.

Oriana Marzoli, in sostanza, ha affermato di aver ricevuto sostegno da parte degli autori del GF Vip. Nella clip la modella dice: “Mi hanno detto che si capisce perfettamente…” ma qui scatta la prima censura. Poi Oriana continua: “Tu stai tranquilla che si vede perfettamente tutto”. Ancora una volta, però, la regia stacca l’audio e poi cambia inquadratura per riprendere Nikita Pelizon che si sta allenando in giardino.

il confessionale che spilla ad oriana e censurano 🤡



Perchè a lei si, ad altri negano perfino l'evidenza?



#gfvip pic.twitter.com/XHOdvrkbII — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) January 2, 2023

Naturalmente questa censura ha provocato diverse polemiche tra i telespettatori che sui social hanno criticato il GF Vip: “Perché a lei sì, ad altri negano perfino l’evidenza?”. In pratica c’è chi sostiene che il GF Vip interviene per modificare le dinamiche nella Casa. C’è anche chi afferma: “non hai capito che il confessionale getta benzina sul fuoco, frega nulla della ragione, da ragione a tutti per creare casino”. Sicuramente di tutta questa faccenda si parlerà anche nella puntata di stasera…

“Vai via?”. GF Vip 7, momento delicato per Antonella Fiordelisi: cosa sta succedendo