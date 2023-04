“Daniele?”. Oriana Marzoli, confessione in diretta tv. Il conduttore ‘spiazzato’, ma c’era da aspettarselo

Oriana Marzoli, la confessione su Daniele Dal Moro in diretta tv. La seconda classificata del GF Vip 7 ha preso la decisione di lasciare temporaneamente l’Italia per dedicarsi a un nuovo progetto lavorativo in Spagna. L’ex gieffina infatti sarà protagonista di un programma televisivo spagnolo e proprio nel corso della puntata di debutto ha dato a tutti i fan un vero e proprio annuncio ‘bomba’ che tocca da vicino la sua vita privata e sentimentale. E quando si tratta di questioni di cuore, come non pensare subito a Daniele Dal Moro. La confessione dell’ex gieffina in diretta tv è arrivata a sorpresa.

La confessione di Oriana Marzoli in diretta tv su Daniele Dal Moro. Un esordio sulla tv spagnola giunto con il botto: l’ex gieffina lo avrebbe annunciato senza troppi giri di parole, facendo sognare i fan a occhi aperti. Ad annunciare tutto è stato Mediaset España Comunicación, che ha presentato così l’ex gieffina: “La Marzoli ha sbancato in Italia con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, dove è stata finalista e ha ritrovato l’amore con l’imprenditore Daniele dal Moro. Ha passato cinque mesi nel reality italiano ed è stata amata dal pubblico”.

Per chi se lo fosse perso, l’annuncio dell’emittente televisiva spagnola ha proseguito aggiungendo un dettaglio non da poco: “Lascerà l’Italia per tornare a Madrid con il suo nuovo fidanzato, Daniele Dal Moro. L’ex gieffina ha annunciato, emozionata, che riprenderà il suo incarico di opinionista in Supervivientes. I fan dell’ex tronista di Mujeres y Hombres y Viceversa sono entusiasti di rivederla in televisione in Spagna. ‘Domani vado a Madrid‘, ha esordito l’ex tronista di Mujeres y Hombres y Viceversa nelle sue storie Instagram. Adesso riprenderà la sua agenda professionale nel nostro paese e sarà presente sul set di Supervivientes per dare la sua opinione su tutte le trame di questa edizione”.

Al momento, dunque, Oriana sta vivendo da un lato una nuova esperienza televisiva nelle vesti di opinionista nel corso del programma spagnolo “Tierra de Nadie”, dall’altro ha dunque deciso di proseguire nella relazione sentimentale con Daniele Dal Moro, iniziata davanti alle telecamere del GF Vip 7. Non appena acclamata in studio dal pubblico, Oriana Marzoli non ha esitato di lanciarsi nella confessione che tira in ballo anche il fidanzato Daniele Dal Moro. Queste le sue parole: “La verità è che sono molto felice con lui” per poi riferire il nome della sua dolce metà con occhi a forma di cuoricino: “Si chiama Daniele, guapisimo!”.

Una storia d’amore che sembra dunque promettere per il meglio e che i fan non smettono di seguire quotidinamente anche grazie ai dettagli forniti sui social dalla coppia stessa, che da quando si è riabbracciata fuori dalla casa di Cinecittà non ha mai smesso di condividere momenti divertenti e significativi. Oriana e Daniele sembrano essere inseparabili: l’immagine che anche i numerosissimi fan della coppia hanno sempre sperato di poter vedere una volta concluso il reality show di Alfonso Signorini. Un sogno diventato realtà.