All’interno della casa del GF Vip hanno litigato tanto, ma l’attrazione era evidente. Con le loro discussioni hanno contribuito ad alimentare le dinamiche del reality e la loro storia è stata una delle più seguite da parte del pubblico. I vipponi in questione sono Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Il primo è stato squalificato dopo aver usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infranto il regolamento.

Oriana Marzoli, invece è arrivata in finale e si è giocata fino all’ultimo il successo. In una intervista al settimanale Mio ha ammesso di aver desiderato fino in fondo il trionfo e che se lo sarebbe meritato. Non è riuscita a conquistare il podio, ma allo stesso modo è stata comunque una delle protagoniste più chiacchierate della Casa: “Chi avrebbe meritato il trionfo? Io, ovviamente, speravo di vincere, anche perché, arrivata fino alla fine, sarebbe ipocrita dire il contrario. Quindi, si, ci ho sperato. In alterativa, pensavo che avrebbe potuto vincere Edoardo Tavassi, che ha sicuramente fatto un bel percorso nel programma”.

Daniele Dal Moro, sopresa a cena: videochiamata con Brad Beck

Dopo la fine del reality è ufficialmente iniziata la storia d’amore tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Dopo essersi conosciuti a Cinecittà ora stanno avendo la possibilità di viversi nella quotidianità lontani dagli occhi indiscreti delle telecamere che per mesi li hanno ripresi in ogni momento della loro vita. Nel frattempo Oriana Marzoli è tornata a Milano e ha avuto la possibilità di rivedersi con alcuni ex concorrenti come Alberto De Pisis e Giaele De Donà. I tre si sono così mostrati insieme sui social.

A loro si è unito Brad Beck, il marito di Giaele De Donà, e hanno cenato tutti insieme. Tuttavia nel corso della serata è accaduto qualcosa di inaspettato che sta facendo discutere molti fan. Brad infatti ha deciso di videochiamare proprio Daniele Dal Moro, il grande assente alla cena, per chiedergli dove fosse e perché non li avesse raggiunti a Milano. Quindi ha preso la parola l’ex tronista ha invitato il marito di Giaele a raggiungere lui e Oriana in Spagna nei prossimi giorni.

Daniele: “Bebé dì a Brad che viene a Madrid”



Loro si sono dati un pezzo di cuore 🤍#orielepic.twitter.com/26RKAXii7P — sisonokevin (@oriele__era) April 21, 2023

Molti fan attendono questa reunion anche perché l’influencer tornerà in Spagna e potrà finalmente riabbracciare la famiglia e i suoi amici. Sempre nell’intervista a Mio, Oriana Marzoli ha parlato della possibilità di partecipare con il fidanzato a Temptation Island: “Adesso stiamo vivendo questa cosa insieme e siamo curiosi entrambi di sapere cosa accadrà. Al momento va tutto bene. Con Daniele sto molto bene, mi trasmette la calma di cui ogni tanto ho bisogno. Le piccole liti ci sono sempre, è normale, ma stiamo bene. Una partecipazione a Temptation Island? Abbiamo appena terminato questo percorso e devo ancora realizzare di essere uscita dalla Casa, ma chi lo sa. Io non mi precludo nulla”.