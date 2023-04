GF Vip, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro dove eravamo rimasti? La storia tra la modella venezuelana, la cui popolarità ha subito un’impennata in Italia dopo la partecipazione al reality con Alfonso Signorini, ha appassionato il pubblico. E continua a farlo. In tanti ricordano che tra i due dentro la Casa le cose non sono andate sempre bene. Anzi, tutt’altro. Ad un certo punto le chiacchierate di Daniele con lo psicologo avevano raggiunto la soglia “ALLARME ROSSO”.

E non è un caso se proprio lui è stato squalificato, anche a seguito dell’intervento di Pier Silvio Berlusconi, e ha dovuto abbandonare il loft di Cinecittà e i sogni di gloria. Questa, assieme al premio di 100mila euro, è andata all’influencer Nikita Pelizon che ha sbaragliato la concorrenza nonostante fosse rimasta l’unica Persiana contro gli Spartani. In ogni caso per Daniele e Oriana la frequentazione iniziata al GF Vip prosegue anche fuori. E adesso la modella fa delle confessioni.

Oriana Marzoli fa delle rivelazioni su Daniele e su… Antonino

Prima di intraprendere una relazione, che tutt’ora a quanto pare prosegue, con Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli aveva fatto la conoscenza del bello e affascinante Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez e scusate se è poco. Tra i due le cose non sono andate come la modella sperava. E oggi lei sembra felice al fianco di Daniele Dal Moro. Il quale, tra una comparsata social e l’altra, riprende la sua dolce metà mentre gioca a tennis come si vede dalle story pubblicate dall’influencer sul proprio profilo Instagram.

Intervistata da Sophie Codegoni per Casa Chi Oriana Marzoli ha dichiarato tra l’altro: “Abbiamo fatto di tutto. Non mi sono fermata di lavorare, sono abbastanza distrutta. Con Daniele non ci siamo mai staccati da quando sono uscita dal reality, quindi ci troviamo bene”. Dunque è tutto vero, come vi avevamo raccontato recentemente, i due sembrano fare proprio sul serio. Interessanti, però, anche le parole e il pensiero che Oriana ha dedicato ad Antonino Spinalbese.

“Mi pento un po’ soprattutto per la situazione che ho con Daniele. Potevo fermarmi un pochettino e pensarci due volte. Conoscere un po’ meglio le persone. Alla fine ti fai un’idea sbagliata di una persona, capito? Io pensavo che Antonino fosse in un modo, in realtà era completamente in un altro. Daniele pensavo fosse in una maniera e invece…. Sono stanca perché non mi sono fermata un attimo, in nessun momento, mi devo riposare. Alla fine quando esci da lì esci psicologicamente molto stanca”.

“Il non vincere – continua Oriana Marzoli – mi ha fatto rimanere male, non so perché. Sentivo che questa ragazza poteva vincere. Per me finisce lì il reality. Io pensavo di trovare Daniele, che mi avevano detto che stava lì fuori. Non me lo aspettavo. Non hai capito. Io stavo per svenire. Amaurys mi ha detto “sto parlando con Daniele”. Gli ho detto di passarmelo, lui mi ha detto che stava fuori. La gioia più bella di quel giorno”.

