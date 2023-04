“Fanno sul serio”. GF Vip, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: niente più maschere. È lei a dire tutto

Il Grande Fratello Vip 7 è finito, ma che fine hanno fatto i partecipanti? Vi siete appassionati seguendo quello che hanno combinato i vari Edoardo Tavassi, Luca Onestini, Micol Incorvaia, Alberto De Pisis e compagnia? Oppure no? In ogni caso, sinceri però, se incontraste per strada Daniele Dal Moro oppure Oriana Marzoli davvero non li riconoscereste?

In qualsiasi caso, per chi se lo fosse perso, i due sono stati protagonisti di una delle storie più tormentate all’interno del loft di Cinecittà. Tira e molla, avvicinamenti, baci, abbracci, carezze, per un po’. Poi graffi, parole dure, strattonamenti e via discorrendo, insomma il più classico dei più classici degli amori che ti prendono e sconquassano, ti esaltano e ti buttano giù. Bene, ci siamo capiti, ma dove sono finiti adesso Daniele e Oriana?

Dove sono finiti Oriana e Daniele: la scoperta

Proprio subito dopo la fine del Grande Fratello Vip settima edizione i due hanno ripreso a frequentarsi, stavolta lontano dalle telecamere, o quasi. Effettivamente la bombastica modella venezuelana e il bel palestrato dallo sguardo magnetico si sono rivisti per farsi ancora un po’ di coccole e godersi questa relazione iniziata dentro la Casa del reality condotto da Alfonso Signorini.

Sui social eccolo Daniele Dal Moro che regala un bel mazzo di rose rosse, simbolo di amore e passione, a quell’Oriana che più volte ha temuto di perderlo. Ricordate quando la concorrente si spinse ad origliare le parole dette dal compagno dentro al Confessionale della Casa? Ne seguì un momento molto teso con la vippona avvelenata da quello che disse Daniele.

Sui social i fan stanno chiedendo ai due come vadano le cose. Così, quando una di loro ha chiesto cosa pensasse il papà della modella di un video quest’ultima ha sorpreso tutti rispondendo: “Me lo ha detto quando abbiamo mangiato insieme l’altro giorno“. Dunque siamo già alle presentazioni in famiglia: le rose ci sono già state… ora fioriranno pure?

