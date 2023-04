Brutte voci sono state diffuse su Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, i quali si stanno vivendo una storia d’amore dopo che il GF Vip 7 è terminato. Nonostante le numerose incomprensioni nella casa più spiata d’Italia, si sono rivisti e da lì in poi il sentimento è aumentato a vista d’occhio. Eppure c’è chi ha preso in esame qualche elemento negativo ed è stata sganciata una bomba, ovvero che la coppia sarebbe sempre più vicina alla separazione. E allora lui è stato costretto a intervenire.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sperano di viversi ancora per tanto tempo questo loro rapporto, ma diversi hater sono certi che la rottura sia imminente. Infatti, si sono accorti che ormai c’è un aspetto molto specifico che farebbe allarmare anche i fan. Dopo aver letto tantissime cose a riguardo, il giovane ex GF Vip 7 ha deciso di parlare una volta per tutte. Così facendo si augura di non dover più fornire notizie simili riguardanti la sua sfera privata.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, brutte voci: ora parla lui

Ma perché sono state dette cose brutte su Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro? I due sono stati lontani nell’ultimo periodo, infatti l’ex Uomini e Donne è stato beccato nella città di Verona, mentre l’influencer venezuelana è stata a Milano. Praticamente è bastato questo per far scattare l’allarme, infatti per molti sarebbe un segnale di una crisi relazionale. Allora l’ex vippone ha rotto il silenzio e non è stato proprio molto delicato nella sua affermazione su Instagram.

In una storia Instagram Daniele ha esclamato senza giri di parole: “Ormai sono ore che, non si sa perché, leggo tante stro***“. E ha poi annunciato che lui e Oriana Marzoli andranno molto presto, precisamente martedì prossimo, in Spagna nella capitale Madrid. Quindi, non c’è alcuna frattura e anche alcuni like messi dalla ragazza su Twitter confermerebbero la prosecuzione del loro legame. Tutti i rumor sono stati smentiti e possono ritornarsi a vivere serenamente la love story.

Lui ha proprio detto ‘basta smettetela di sparare cessate io sono il più figo e il più bello di tutti un beso cariño’



Peace and love#oriele pic.twitter.com/cyVNXMUMo9 — Benny🦇 (@benfri04) April 21, 2023

L’utente Benny su Twitter ha proprio raccontato cosa avrebbe detto nel dettaglio in un’altra story: “Lui ha proprio detto ‘basta smettetela di sparare cessate io sono il più figo e il più bello di tutti un beso cariño’”. Comunque cliccando su video, tratto dal sito Blogtivvu, potete ascoltare cosa ha esclamato Daniele Dal Moro.