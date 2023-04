Nessuno se lo sarebbe mai aspettato qualche mese fa di vederli così affiatati insieme. Parliamo di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro che sono praticamente inseparabili da quando sono usciti dal GF Vip 7. Lui prima, cacciato come un mostro per comportamenti scorretti proprio nei confronti della belle venezuelana; lei dopo, al termine del programma. E da allora le cose tra loro non sono mai terminate. Hanno praticamente vissuto sempre insieme tra un evento e l’altro, tra un’ospitata in tv e una in discoteca.

Insomma, non si sa bene se si potrà parlare d’amore ancora tra loro due, ma le cose sembrano a andare a gonfie vele, non c’è che dire. Tra l’altro, è notizia di poche ore fa, sembra che i due stiano andando in Spagna per conoscere i parenti di lei. Altro colpo di scena quindi su quella coppia in cui nessuno puntava un centesimo. Tuttavia, durante il viaggio verso Madrid, c’è stato qualcosa che ha fatto preoccupare un po’ i fan di Oriana.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, lei non sta bene

In attesa delle presentazioni ufficiali di Daniele a casa, la Marzoli ha raccontato di non stare affatto bene. La bella gieffina ha confessato tramite alcune Instagram Stories di avere dei forti dolori che non le passano. Ed eccola che davanti al telefono si immortala con la mano sulla fronte e sguardo dolorante. I fan chiaramente hanno detto alla giovane di fermarsi e farsi dare una bella controllata da un medico se la cosa persiste.

“VISTO CHE STO SUL CAZZO A TUTTI,MI POTREI SENTIRMI EMARGINATA?”



LA VERITÀ È CHE VORREBBERO ESSERE TUTTE ORIANA MARZOLI#oriele pic.twitter.com/qgSWuzuCK3 — engi🦋 (@tips_meraki) April 18, 2023

Lei stessa per tranquillizza tutti e racconta che per è stato un viaggio complesso e lungo. Da quello che fa intendere Oriana Marzoli infatti, sembra che il viaggio lo abbiano fatto in macchina lei e Daniele, proprio così, avete capito bene. Queste le sue parole: “Oh finalmente siamo arrivati a Barcellona e riabbraccio la mia famiglia” racconta la bella venezuelana dal divano dei genitori.

BREAKING NEWS: The Spanish-Venezuelan tennis player Oriana Marzoli receives a wild card for the Roland Garros main draw 🚨 pic.twitter.com/TU99opiAYU — carlos (@tsitsichard) April 12, 2023

Come dicevamo questa è una relazione iniziata con mille dubbi da parte di Dal Moro. Ricorderete il motivo: prima quel forte interesse per Antonino Spinalbese, poco dopo per Luca Onestini e solo alla fine per Daniele Dal Moro. Il ragazzo ci ha messo molto per fidarsi ciecamente di Oriana, ma ora sembra che le cose stiano davvero funzionando.

