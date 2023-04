Edoardo Tavassi, come all’Isola dei Famosi anche al GF Vip 7 è entrato nei cuori del pubblico. Il fratello di Guendalina è sicuramente stato uno dei protagonisti più amati e discussi dell’ultima edizione del reality di Alfonso Signorini. Non ha vinto (esattamente come successo all’Isola, ha ricordato con ironia dopo la finale) ma ha conquistato una marea di nuovi fan. Fan che ora fanno il tifo per la sua nuova relazione con Micol Incorvaia.

Anche fuori dalla Casa tra i due sembra procedere tutto a gonfie vele. Sono diventati “inseparabili”, ha confidato di recente Edoardo Tavassi ai follower in una room su Twitter. “Prima del GF Vip non era previsto l’ingresso di una ragazza nella casa che ho preso, serviva a me per giocare o stare al computer, e invece sono tornato a casa con lei. Meglio così. Il rientro è stato figo, non ci sono stati cambiamenti”.

Edoardo Tavassi, cosa ha portato via dalla Casa GF Vip 7

“Mi piace tanto avere Micol in casa, tutte le cose che sognavo le sto facendo, anche le cose più stupide come lavare la macchina insieme, vedersi i film sul divano, fare aperitivi insieme. Stiamo facendo molte cose io e lei, è difficile dopo tutti questi mesi avere un distacco, è diventata una dipendenza. Abbiamo voglia entrambi”, ha continuato l’ex gieffino.

Nelle ultime ore Edoardo Tavassi è tornato a parlare con i suoi fan, questa volta su Instagram attraverso il box delle domande. E così, rispondendo a diverse curiosità del suo pubblico social, ha anche svelato (e mostrato) cosa si è portato via dalla Casa di Cinecittà.

Più di una cosa in realtà: “Ragazzi ho portato via dal GF Vip la bottiglia che avevamo fatto con Micol, Oriana e Luca”. Ancora, le famose piramidi rosse delle nomination segrete o davanti a tutti. “E poi, anche il calendario del Grande Fratello che avevamo fatto tutti insieme – ha raccontato Edoardo – Ci avevano fatto credere che avrebbero consegnato il calendario a tutti. In realtà l’ho preso solo io…”.