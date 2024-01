Valanga di critiche per Perla, che suo social ha ricevuto una vera ondata di ‘veleno’ dopo aver trascorso la notte con Giuseppe Garibaldi. Il popolo del web ha un parere molto preciso sull’ex volto di Temptation Island, entrata al Grande Fratello durante la partecipazione del suo ex fidanzato Mirko Brunetti. Una storia che aveva talmente appassionato il pubblico e quindi ha convinto il GF a far entrare nel cast anche l’altra ex fidanzata del reatino, Greta Rossetti.

“A me non piace l’incoerenza, mi ha detto che sono geloso perché io sono fuori e lui è lì. Per come stanno andando le cose, stare qui è un premio. Vedo malizia nei suoi abbracci con Perla, vedo incoerenza. Perla cerca affetto, lui ci vede malizia”, aveva detto Mirko, dopo aver notato un certo comportamento tra Giuseppe Garibaldi e l’ex fidanzata Perla Vatiero.

Grande Fratello, pubblico contro Perla e le notti a letto con Garibaldi

Da qualche tempo Perla e Garibaldi dormono insieme e qualche giorno fa Anita si era stranita della cosa. L’idea che Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello possa essere finito ‘vittima’ di un piano che vede protagoniste le due ex fidanzate di Mirko Brunetti si sta infatti facendo forte.

Il comportamento di Perla Vatiero tenuto con Giuseppe Garibaldi sta insospettendo parecchio, soprattutto dopo gli interventi del loro ex fidanzato. Secondo molti telespettatori, a insospettire è il fatto che Perla faccia di tutto pur di cercare le attenzioni di Giuseppe, soprattutto dopo gli interventi di Mirko Brunetti in diretta. Come mai c’è tutta voglia di stare vicine a Giuseppe proprio nel letto.

Ma perché Sperla si va sempre a piazzare a dormire sul letto di Beppe mentre lui sta già riposando. Con lui che poverino si deve spostare verso il bordo del letto per allontanarsi? E poi con una scusa alzarsi?

Chiedo per un'amica coi capelli rossi 😁😒#grandefratello #beabaldi — MariaConcettaOronzio (@Mericonci72) January 26, 2024

“Mirko aspetti ancora la santarelline Perla che va a letto con Garibaldi? Proprio lei che Insultava bea per questo? #GrandeFratello“, “Perla che va in giro per la casa a dire di aver dormito con Garibaldi come se fosse un vanto, amore come dire…”, “Che furbette…..tutto organizzato ed è chiaro il motivo. Con una mossa ne vogliano colpire 2. No chiedo… ma donna Perla non può andare a dormire nel letto di Monia?, si legge sui social.