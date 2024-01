Nuovo episodio destinato a scatenare il caos si è verificato al Grande Fratello. Infatti, le concorrenti Perla, Letizia e Greta hanno iniziato a parlare in maniera criptica ma il pubblico è riuscito a capire tutto e tradurre le parole proferite dalle gieffine. Si è subito intuito che stessero criticando qualcuno e ovviamente i telespettatori hanno polemizzato non poco per questo.

Al Grande Fratello Perla, Letizia e Greta stavano parlando tra di loro quando hanno cominciato ad utilizzare un linguaggio in codice. La Vatiero è stata la prima ad essere stata messa nel mirino del web, poi anche le altre due sono state contestate e ora potrebbe essere scoppiata la bufera. Andiamo a vedere insieme cosa è successo nelle ultime ore.

Leggi anche: “C’è la notizia su Perla”. Grande Fratello, allarme per Beatrice: sta andando a finire così





Grande Fratello, bufera su Perla, Letizia e Greta: cosa hanno fatto

Mentre si trovavano nel giardino del Grande Fratello, le tre gieffine Perla, Letizia e Greta hanno iniziato a nominare delle città italiane: “In pratica Bologna ha detto a Verona che non può stare con Torino, Milano, Parma, Napoli, Livorno“. E questo uso di queste parole potrebbe aver nascosto un attacco implicito ad una concorrente, anche se manca la certezza.

In particolare, avrebbero parlato alle spalle di Vittorio e Beatrice, infatti sarebbero loro i destinatari di questi messaggi ambigui. Un utente ha infatti tradotto in questo modo: “Verona è Vittorio, Savona è Sergio e Bologna è Beatrice. Livello poppanti delle elementari”. Ma ci sono stati anche altri attacchi pesanti nei riguardi delle tre gieffine coinvolte.

Nn trovo più neanche insulti degni di queste tre livello asilo nido patetiche .. — Cristina Facchini (@CristinaFacch10) January 25, 2024

Tre deficienti — Moni_79 (@Moni_que79) January 25, 2024

Infatti, alcuni internauti le hanno paragonate a delle bambine: “Tre deficienti“, “Neanche alle elementari sono così infantili”, “Non trovo più neanche gli insulti degni di queste tre, livello asilo nido. Patetiche”.