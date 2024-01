Importante notizia fuori dal Grande Fratello per Perla, che farà tremare tanti concorrenti. Infatti, potrebbe esserci un cambiamento repentino nelle dinamiche della casa, e gli avversari della giovane gieffina dovrebbero iniziare seriamente a preoccuparsi. Le ultime informazioni sono decisamente molto chiare e potrebbero davvero provocare uno scossone.

Intanto, prima di dirvi tutto su cosa succede al Grande Fratello per quanto concerne Perla, Beatrice ha messo in guardia Vittorio su Greta. “Ho un conto in sospeso con lei, anche su di me aveva parlato male. Fa tanto la maestrina! Ma parla come mangi pudica, che forse è meglio. Greta non reagisce”. Dopo queste parole è possibile ci sarà un confronto in studio. Come ci sarà tra Beatrice e Greta dopo che l’attrice ha messo in guarda Menozzi: “Lei è un furbissima, devi stare molto attento”.

Grande Fratello, bella notizia per Perla: tremano gli altri

La splendida notizia fuori dal Grande Fratello, inerente Perla, è stata riportata dal sito Blogtivvu. Infatti, stando ad alcune previsioni, l’ex protagonista di Temptation Island sarebbe pronta a ottenere un risultato forse insperato fino a poco tempo fa. Ma la situazione sarebbe cambiata improvvisamente e ora è Beatrice in primis a doverla temere.

Il riferimento è alle quote dei bookmaker sul possibile vincitore del Grande Fratello. Poche chance ci sarebbero per concorrenti come Paolo, quotato a 25 come Garibaldi, e per Maddaloni e Anita (entrambi a 20). Quotazione a 15 per Fiordaliso e Rosy Chin, mentre in terza posizione abbiamo Vittorio a 5,50. Perla e Beatrice dovrebbero invece giocarsi la vittoria fino alla fine.

Inizialmente Bea era data come super favorita alla conquista del GF, senza rivali, invece nonostante sia ancora prima a 1,45, alle sue spalle troviamo abbastanza vicina Perla quotata a 3,50. Dovrebbero essere loro in ballottaggio fino all’ultima puntata.