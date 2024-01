Grande Fratello, nella serata di ieri nuovo confronto tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi. Dopo la lite dei giorni scorsi e l’allontanamento tra i due sembra esserci la possibilità di ricucire una sorta di rapporto. Dopo uno scambio di pareri Beatrice ha sparato a zero su Greta lasciandosi andare a commenti molto duri. Proprio nelle stesse ore in cui si consumava il riavvicinamento (o presunto, perché non è ancora chiaro quello che succederà) è arrivato anche un commento della madre di Greta.

“Complimenti a Vittorio, sei molto più maturo di Beatrice, che veramente… vergognosa. Istigatrice sì però è anche una mamma. Non è un bell’esempio per chi guarda, assolutamente, anche perché ha due figli piccoli. io non avrei mai fatto una cosa del genere. Devo dire che qualche problema ce l’ha. Staremo a vedere! Vergognose le parole che ha detto. Ma io persone come queste manco le calcolo”.





E ancora: “Ho un conto in sospeso con lei, anche su di me aveva parlato male. Fa tanto la maestrina! Ma parla come mangi pudica, che forse è meglio. Greta non reagisce”. Dopo queste parole è possibile ci sarà un confronto in studio. Come ci sarà tra Beatrice e Greta dopo che l’attrice ha messo in guarda Menozzi: “Lei è un furbissima, devi stare molto attento”.

Come a sottolineare che Greta potrebbe manipolarlo. Sono in tanti, del resto, a credere che dietro la lite con Beatrice ci sia la regia di Greta e Perla. Neanche a dirlo, i commenti sono fioccati: “Io da Beatrice sento solo grandi verità! Perla da della escort a Greta tutti a dire “bravaaa”, Bea dice che è smaliziata (che è diversa da escort) e tutti si indignano. Anita da dell’ubriacona e della poco di buono a Beatrice e nessuno dice nulla”.

E ancora: “Massimiliano (per citarne una recente) dice “lo sterco rimane sterco” e sappiamo tutti a chi si riferisse. Potrei farne mille di esempi ma tanto chi vede sa. Spero tanto che Beatrice abbandoni così voglio vedere come mandate avanti la baracca. In tutto ciò vorrei sapere dalla mamma di Greta, che fa la fenomena sui social, se si è risentita anche per il “succhia” di Garibaldi alla figlia?!”.