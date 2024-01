Beatrice Luzzi, sempre meno amici al Grande Fratello. Di Massimiliano Varrese e Anita Olivieri – due su tutti – si sa da mesi, ma ora ha perso anche Vittorio Menozzi. Per suo volere stavolta: ha chiuso, parole sue, con il modello con cui da tempo c’era una grande sintonia. Motivo? Intanto non si è sentita supportata da lui in diretta, quando lei provava a difendere Stefano per la discussione con Perla. Poi, e questo è il motivo principale, il suo avvicinamento alla Vatiero e a Greta Rossetti.

“Si è fatto lisciare da Perla“, ha affermato l’attrice per poi commentare anche l’atteggiamento dell’ex single di Temptaton Island: “Mi ha delusa perché pensavo fossimo amiche, ma gioca di strategia“. E a proposito di Greta, proprio con lei Varrese ha avuto l’ultima uscita infelice di una lunga serie nei confronti dell’attrice. Stanno infatti facendo discutere e non poco alcune affermazioni dell’attore.

GF, Varrese choc su Beatrice

Massimiliano Varrese stava parlando con Greta. Un momento di confronto con la ex di Mirko in cui sembrava andare tutto liscio fino a quando lui si è lasciato andare a dichiarazioni forti subito affibbiate alla sua ‘nemica storica’ nonché collega nella Casa: Beatrice Luzzi.

“Perché devo andare a parlare con lo sterco? Lo sterco rimane sterco“. E poi Massimiliano ha aggiunto: “mia nonna diceva più ‘smucini il secchio di ca..a e più puzza’. Diceva così e c’aveva ragione“, ha detto Varrese riferendosi probabilmente all’attrice, come hanno scritto diversi utenti sulla piattaforma X.

Varrese: “lo sterco rimane sterco” e ancora: “la cacca più la muovi più puzza”



Ha tormentato donne, ha palesemente qualche problema con la gestione della rabbia,viene protetto dal giorno 0.



L’indignazione di oggi, io la dedicherei ancora a lui.#GrandeFratello pic.twitter.com/RstKLoOnMV — Fernweh (@Fernwmeh) January 25, 2024

diciamo che ha fatto un esempio al suo solito molto infelice — hope 🍀 (@CatiusciaFarru1) January 25, 2024

E inutile sottolineare che molti non hanno apprezzato quelle parole, tanto che c’è chi propone “una bella querela“. Qualcun altro commenta con “diciamo che ha fatto un esempio al suo solito molto infelice“. Mentre un altro ancora, riferendosi a Greta, sostiene che “lei se la ride insieme a lui“, anche se in realtà a guardare il video la Rossetti sembra a disagio. Comunque, si parlerà anche di questa clip nella prossima puntata? Chi chiede da mesi provvedimenti verso Massimiliano se lo augura.