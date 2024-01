Possibile svolta al Grande Fratello con Beatrice che ha manifestato la volontà di lasciare il programma. Una vera e propria bomba, che sconvolgerebbe tutto il reality show, visto che lei è la favorita alla vittoria finale. Ne ha parlato con Fiordaliso nella mattinata del 25 gennaio e subito la cantante ha voluto dire la sua, invitando la coinquilina a ragionare su un aspetto importante.

Mentre era in corso questo confronto al Grande Fratello tra Beatrice intenzionata a lasciare e Fiordaliso, quest’ultima è stata chiarissima nell’esporre la sua opinione. E addirittura diversi fan della Luzzi sarebbero pronti a vederla uscire dal reality show per dare una risposta a tutti coloro che la attaccano. Ma vediamo cosa è emerso nelle ultime ore al GF.

Leggi anche: “È finita qui”. Beatrice drastica al Grande Fratello, Vittorio scioccato: “Perché l’ho fatto con lei…”

Al Grande Fratello le due amiche Beatrice e Fiordaliso hanno avuto una conversazione franca e schietta, con l’attrice che ha confidato di voler lasciare e di non firmare quindi il rinnovo del contratto, che ora sarebbe in scadenza con gli autori del programma. La Luzzi avrebbe mostrato stanchezza nel dover sfidare sempre tutti, quindi la soluzione migliore potrebbe essere quella di mollare definitivamente.

Ma Fiordaliso non vorrebbe che lei andasse via, infatti parlando con Beatrice mentre si trovavano vicino al lavello ha affermato: “Ti voglio dire solo questo, che i tuoi figli ci rimarrebbero molto male. Basta, ho già finito”. E la coinquilina ha risposto: “Vorrei avere questa sicurezza che hai tu”. Infine, c’è stato un bellissimo gesto tra le due donne e un commento meraviglioso della Luzzi.

Fiorda non vuole che Bea non rinnovi il contratto in scadenza con il GF.



Bea non firmare!!

Lo facciamo da fuori il nostro gf..a festeggiare il declino in qualità e ascolti.. dopo la tua uscita!! #grandefratello pic.twitter.com/R8JkPiFZVr