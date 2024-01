Momento della verità al Grande Fratello tra Beatrice e Vittorio. Nella giornata di giovedì 25 gennaio c’è stato un nuovo confronto tra i due concorrenti e le parole di lei hanno un po’ scombussolato il ragazzo. La Luzzi è parsa decisamente molto più fredda del solito e ha subito fatto capire al coinquilino di essere rimasta male, a causa di un suo comportamento.

Inizialmente lui è sembrato essere abbastanza spaesato, infatti nel corso di questa conversazione nella casa del Grande Fratello Beatrice ha detto a Vittorio una frase emblematica. Lei non avrebbe perdonato nella maniera più assoluta l’atteggiamento del giovane gieffino, che ha provato comunque a farla ragionare e a cercare di capire perché sia così infastidita.

Grande Fratello, tensione tra Beatrice e Vittoria: cosa ha detto lei

Dunque, situazione incandescente al Grande Fratello con Beatrice che ha detto rivolgendosi a Vittorio: “Per mei ieri hai scelto“. Menozzi è rimasto stupito da questa affermazione diretta e ha chiesto a Sergio: “Perché è così drastica?“. Poi è arrivato a ipotizzare quale sia la causa esatta della rabbia di Bea, anche se lei non lo ha confermato definitivamente.

Vittorio ci ha pensato e alla fine ha pensato che a dare fastidio a Beatrice sia stata la sua vicinanza con Greta: “Perché ho abbracciato Greta quindi“. Ma la Luzzi non gli ha detto con certezza se sia davvero per questo. Ci aspettiamo comunque ulteriori confronti tra i due concorrenti, anche perché non si è arrivati ad una conclusione definitiva sulla questione.

Certamente Vittorio è sembrato essere parecchio disturbato da questa situazione e non riesce ad accettare questo trattamento, che gli ha riservato Beatrice. Il rischio è che la loro amicizia sia ormai in bilico.