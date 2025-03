Un’eliminazione che ha lasciato l’amaro in bocca a molti, quella di Shaila Gatta, che lunedì scorso è stata eliminata dal Grande Fratello proprio a un passo dalla finale. La ballerina, che fino all’ultimo aveva lottato per conquistare un posto tra i finalisti, è stata eliminata nello scontro diretto con Helena Prestes, sua storica ‘nemica’ all’interno della casa. Helena, invece, ha ottenuto il tanto desiderato posto in finale insieme a Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma, mentre la quinta finalista sarà decisa nella puntata di lunedì prossimo, con Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti a contendersi il posto restante.

Nonostante la possibilità di arrivare in finale, Shaila è stata eliminata, scatenando reazioni contrastanti sia all’interno che all’esterno della casa. Le dinamiche del Grande Fratello non sono mai facili, e a quanto pare la ballerina non ha preso con serenità il suo allontanamento dal reality. Dopo la diretta, Shaila aveva dichiarato di essere comunque felice di uscire “a testa alta”, ma sembra che il suo umore sia stato ben diverso dalla facciata mostrata in tv.

Grande Fratello Shaila rompe il silenzio sui social

Secondo quanto riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, una fonte avrebbe raccontato che, dietro le telecamere, Shaila sarebbe stata visibilmente turbata dalla sua eliminazione. “Era nerissima e ha pianto molto, soprattutto per Lorenzo e per aver perso contro Helena. Fuori dagli studi, ha avuto anche uno scontro con alcune fan di Zeudi che l’hanno insultata”, ha rivelato la fonte.

Nonostante l’iniziale silenzio, Shaila ha deciso di tornare sui social per ringraziare i suoi fan per il supporto ricevuto. In due Instagram story, ha scritto: “Grazie a tutti per il vostro costante supporto e affetto. Con amore, Shaila”. Poi, in un audio inviato ai suoi follower, ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni, dicendo: “Buongiorno universo. Italiani buongiorno. Ciao ragazzi, a tutti. Volevo dirvi che va tutto bene. Sono tornata. Sei mesi e mezzo fuori dal mondo, è stranissimo. Grazie di cuore a chiunque mi abbia seguita e sostenuta nel bene e nel male, in tutte le sue forme. Vi abbraccio tantissimo e vi mando un bacio enorme”.

Nonostante il sostegno dei suoi fan, non ha potuto fare a meno di percepire il grande affetto che il pubblico ha riservato invece a Helena e, in particolare, a Zeudi, tanto amata dal pubblico e che viste le ultime dinamiche in casa ha deciso di non votare per Shaila, che infatti è stata eliminata.