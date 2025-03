Helena quarta finalista e Javier fuori dal Grande Fratello. Sono state scoppiate le coppie nate nella casa. Tutte. Dopo l’eliminazione di Tommaso la scorsa puntata, nella semifinale addio – per una settimana – anche agli Shailenzo e agli Helevier. Anche Shaila infatti è stata ‘fatta fuori’ a un passo dalla finalissima di lunedì 31 marzo, proprio come Giglio che però nel frattempo ha rivisto la sua Yulia.

Javier ha perso il televoto contro Shaila e Chiara e dopo sei mesi e mezzo di reclusione ha dovuto lasciare la casa ma soprattutto al sua Helena. Il pallavolista si è però detto assolutamente tranquillo e senza alcun rimpianto. Anche ad Alfonso Signorini ha detto di aver dato tutto fino alla fine.

Javier ed Helena dopo il GF: “Siamo pronti”

“Avevo persone davvero forti al televoto e, secondo me, è anche un giusto questo risultato. Grazie veramente di cuore a tutti, ho dato il cuore per questa casa che fa veramente senza nessun rimorso” ha dichiarato Javier, che si è reso poi protagonista di un bel gesto nei confronti di Helena Prestes, la sua fidanzata, arrivata in finale.

Quando è arrivato il verdetto di Helena dritta in finale, Javier che era già in studio è corso ad abbracciarla. Poi, rispondendo alle domande di Signorini, ha spiegato di essere pronto a costruire una famiglia con lei. Insomma, una dichiarazione in piena regola.

Javier stasera ha preso la pillola del coraggio e ha sbandierato a tutta Italia che lui è impazzito d'amore per Helena



-La amo tanto e lo dico davanti a tutti-

-Fuori c'è Helena-

-Che bella che è-

-Voglio portarla in Sardegna dove c'è la mia famiglia-



I favolosi 7 non sono reali😭

Ma anche Helena è dello stesso avviso: “Vorrei vincere, perché Javi vuole diversi bambini e così il montepremi del Grande Fratello potrebbe farci molto comodo”, le parole della modella brasiliana. Come raccontato inoltre da persone presenti in studio, anche durante la pubblicità Javier ha continuato a festeggiare per il traguardo della fidanzata e si è detto felice come se fosse stato lui a diventare finalista.